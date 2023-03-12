Trong lúc bênh vực bạn, nam sinh này đã rút dao đâm thiếu niên 16 tuổi tử vong.

Theo Báo Tiền Phong, tối 10/3, nhóm của T.K.N có mâu thuẫn dẫn tới xô xát, ẩu đả với D.T (16 tuổi, ngụ tại xã Phú Tân). Trong quá trình xô xát, T.K.N (16 tuổi, ngụ cùng xã Phú Tân) đã dùng dao Thái Lan mang theo trong người đâm vào vùng ngực D.T. Dù được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế nhưng nạn nhân D.T đã tử vong.

Sau khi gây án, N bỏ hung khí lại hiện trường, về nhà nói với người thân. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 11/3, T.K.N cùng người thân đến trụ sở Công an xã Phú Tân để trình báo hành vi dùng dao đâm D.T vào tối ngày 10/3.

Thạch Khánh Nhi. Ảnh: Zing

Tại cơ quan Công an, T.K.N khai, thấy bạn mình bị đánh, do muốn bênh vực bạn nên đã dùng dao đâm nạn nhân.

Cũng theo Zing, rạng sáng 11/3, gia đình đưa Nhi đến Công an xã Phú Tân để đầu thú. Khai với cảnh sát, Nhi nói rằng lý do đâm nạn nhân là để bênh vực người bạn bị đánh.

Được biết T.K.N hiện là học sinh lớp 10 của một Trường THPT trên địa bàn huyện Châu Thành, còn nạn nhân D.T là lao động tự do.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-trang-rung-ong-nam-sinh-lop-10-am-thieu-nien-16-tuoi-tu-vong-trong-qua-trinh-au-a-563689.html