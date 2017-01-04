Sau khi mua thùng phuy về, người đàn ông cạy nắp thì chiếc thùng này phát nổ khiến người này chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4.1, ông Nguyễn Văn Triệu (khoảng 65 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) đi mua thùng phuy bằng sắt, cao hơn 1 mét để về cạy nắp rồi gia công thành nồi nấu cám heo.

Sau khi mua ông Triệu chở thùng phuy về nhà, trong quá trình dùng hàn xì để mở nắp thì bất ngờ thùng phuy phát nổ khiến ông Triệu văng ra xa, chết tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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