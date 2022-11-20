Quảng Trị: Sơ tán 100 người dân đến nơi an toàn để xử lý quả bom 227 kg

Sau khi quả bom MK82 nặng 227kg được phát hiện, 100 người dân ở khu vực nguy hiểm được di tản đến nơi an toàn trước khi lực lượng công binh triển khai xử lý.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 20-11, thông tin từ Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đã xử lý an toàn quả bom MK82 được người dân xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa phát hiện.

Theo đó, quả bom được người dân xã Tân Thành phát hiện nằm ở độ sâu khoảng 1m khi đang múc đất làm trang trại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định là bom MK82, nặng 227kg, dài 1,54m và có đường kính 27cm.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý quả bom MK82 (Nguồn: Pháp Luật)

Quả bom có ngòi nổ M906, loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, nên không được di chuyển ra khỏi hiện trường mà buộc phải xử lý tại chỗ.

Quả bom này chứa hơn 80kg thuốc nổ, bán kính sát thương là 1.5km nên 100 người dân được sơ tán đi nơi khác để lực lượng công binh tiến hành cưa cắt tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa, sau đó tiến hành hủy nổ tại chỗ phần ngòi nổ.

Sau hơn một giờ đồng hồ triển khai lực lượng chức năng đã xử lý thành công quả bom, đảm bảo an toàn.

'Nữ quái' đang chờ thi hành án lập tài khoản ảo lừa người mua hoa 200 triệu đồng Từng giả kinh doanh rau và bị kết án 4 năm tù đang chờ thi hành án, 'nữ quái' tiếp tục lập tài khoản ảo, giả người kinh doanh hoa Đà Lạt để lừa người mua 200 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-so-tan-100-nguoi-dan-den-noi-an-toan-de-xu-ly-qua-bom-227-kg-526869.html