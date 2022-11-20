Quảng Trị: Sơ tán 100 người dân đến nơi an toàn để xử lý quả bom 227 kg

Tin nóng 20/11/2022 14:48

Sau khi quả bom MK82 nặng 227kg được phát hiện, 100 người dân ở khu vực nguy hiểm được di tản đến nơi an toàn trước khi lực lượng công binh triển khai xử lý.

 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 20-11, thông tin từ Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đã xử lý an toàn quả bom MK82 được người dân xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa phát hiện.

Theo đó, quả bom được người dân xã Tân Thành phát hiện nằm ở độ sâu khoảng 1m khi đang múc đất làm trang trại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định là bom MK82, nặng 227kg, dài 1,54m và có đường kính 27cm.

Quảng Trị: Sơ tán 100 người dân đến nơi an toàn để xử lý quả bom 227 kg - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành xử lý quả bom MK82 (Nguồn: Pháp Luật)

Quả bom có ngòi nổ M906, loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ, nên không được di chuyển ra khỏi hiện trường mà buộc phải xử lý tại chỗ.

Quả bom này chứa hơn 80kg thuốc nổ, bán kính sát thương là 1.5km nên 100 người dân được sơ tán đi nơi khác để lực lượng công binh tiến hành cưa cắt tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa, sau đó tiến hành hủy nổ tại chỗ phần ngòi nổ.

Sau hơn một giờ đồng hồ triển khai lực lượng chức năng đã xử lý thành công quả bom, đảm bảo an toàn.

 

'Nữ quái' đang chờ thi hành án lập tài khoản ảo lừa người mua hoa 200 triệu đồng

'Nữ quái' đang chờ thi hành án lập tài khoản ảo lừa người mua hoa 200 triệu đồng

Từng giả kinh doanh rau và bị kết án 4 năm tù đang chờ thi hành án, 'nữ quái' tiếp tục lập tài khoản ảo, giả người kinh doanh hoa Đà Lạt để lừa người mua 200 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 43 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào