Ngay trong đêm 27, rạng sáng 28-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất khi có thông tin về 1 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tường Văn - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến F4; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách.

Trước mắt, toàn bộ học sinh, sinh viên từ mầm non cho đến đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ nghỉ học từ hôm nay cho đến hết tuần. Đồng thời, hạn chế tối đa tụ tập những nơi đông người. Các địa phương cũng dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương thiết lập ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông ra vào tỉnh. Đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối với các địa phương của tỉnh Hải Dương.

Lực lượng chức năng thực hiện phun khử trùng tại khu vực nam bệnh nhân 1553 sinh sống - Ảnh: Truyền hình Thông tấn

Về thông tin 2 ca bệnh mới dương tính với Covid-19, bệnh nhân 1552 (nữ, là công nhân công ty TNHH POYUN, địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) được xác định có tiếp xúc gần với nữ công nhân đi Nhật và được phát hiện dương tính với virus corona.

Bệnh nhân 1553 (nam, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng nên đã tự đến bệnh viện khám và được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV vào tối 27/1. Được biết bệnh nhân 1553 có lịch trình di chuyển rất dày đặc đồng thời tiếp xúc với nhiều người trước đó.

Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh đã đi họp lớp, hát karaoke, ăn đêm... Quảng Ninh vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 ngoài cộng đồng. Bệnh nhân từng đi hát karaoke, uống cafe, họp lớp, ăn đêm...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-cho-toan-bo-sinh-vien-hoc-sinh-nghi-hoc-khan-truong-truy-vet-cach-ly-nguoi-tiep-xuc-voi-benh-nhan-1553-394483.html