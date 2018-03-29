Thấy mẹ già 86 tuổi bị bại liệt lết ra đường, con trai dùng nón bảo hiểm, cán chổi đót đánh đập khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Hôm nay (29/3), Cơ quan công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Ngọc Thu (50 tuổi, trú thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân là bà Phạm Thị Sang (86 tuổi, mẹ ruột của Thu). Bà Sang bị Thu đánh đập nhiều lần dẫn đến tử vong.

Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Phạm Ngọc Thu dùng nhiều vật khác nhau đánh đập mẹ già bại liệt 86 tuổi khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Công Lý

Bà Sang bị bại liệt cả hai chân đã nhiều năm nay và sống cùng nhà với Thu. Chiều ngày 11/3, không biết vì lý do gì bà Sang lết ra ngoài đường đất trước nhà nên Thu chửi bới mẹ mình bằng nhiều lời lẽ xúc phạm, thô tục. Không những thế, đối tượng còn dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và chân mẹ già bại liệt.

Hàng xóm nghe tiếng bà Sang kêu cứu nên chạy sang can ngăn. Mọi người bế nạn nhân vào góc nhà nhưng một lúc sau bà Sang lại lết ra ngoài cửa. Lúc này, Thu dùng cán chổi đót đánh liên tiếp vào chân mẹ khiến bà Sang bị gãy xương 2 chân. Vừa đánh, Thu vừa chửi bới, xúc phạm mẹ mình.

Xóm giềng tiếp tục ngăn cản và bế bà Sang vào nhà, đặt dưới chiếu trên nền xi măng cạnh giường ngủ. Đến sáng 12/3, nghe tiếng mẹ rên rỉ đau đớn, Thu gọi người đưa bà Sang đến Trung tâm y tế huyện Tây Hòa cấp cứu. Tuy nhiên trên đường đi, người mẹ già đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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