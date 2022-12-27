Phát thông báo truy tìm người phụ nữ liên quan đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn ở Bình Dương

Mở rộng điều tra vụ án buôn bán 31 trẻ sơ sinh, Công an tỉnh Bình Dương truy tìm một phụ nữ có liên quan.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Nguyễn Thị Ngọc Như cùng đồng phạm thực hiện. Đây là đường dây mua bán trẻ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Dương.

Chân dung đối tượng đang bị truy tìm - Ảnh: Zingnews

Quá trình điều tra, cơ quan công an thông báo truy tìm Phạm Thị Hương (SN 1999 quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk). Theo Công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hương là người liên quan vụ án nêu trên.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy Hương cần báo ngay cho công an để phối hợp xử lý.

Công an bắt quả tang đối tượng mua bán trẻ sơ sinh - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ án mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn được Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Công an thông tin vụ đưa hàng loạt trẻ sơ sinh đi trong đêm để điều tra nghi án đường dây đẻ thuê Công an huyện Gia Lâm đã đưa cả 7 đối tượng về trụ sở để điều tra. 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra bệnh viện đa khoa Gia Lâm chăm sóc.

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