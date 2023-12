Phát hiện cơ sở thu mua 700kg thịt heo đông lạnh nhiễm dịch tả Châu Phi để bán ra thị trường

Quá trình kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của Công ty có lưu giữ hơn 700kg thịt lợn đông lạnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/12, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tiêu hủy gần 1 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh dịch lợn tả Châu Phi được một công ty thực phẩm thu mua trôi nổi trên thị trường để bán cho người tiêu dùng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH thực phẩm C. N (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) do bà T.T.N (SN 1976, trú tại địa chỉ trên) làm giám đốc.

Cơ quan Công an phát hiện hơn 700kg thịt lợn đông lạnh nhiễm dịch tả - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, công ty này được thành lập từ năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực hoạt động thu gom, sơ chế bảo quản sản phẩm động vật.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của Công ty có lưu giữ hơn 700kg thịt lợn đông lạnh, qua phân tích tại Trung tâm chuẩn đoán thú y Trung ương kết luận số thịt lợn trên có nhiễm virus bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đấu tranh ban đầu, chủ doanh nghiệp khai nhận, số thịt lợn nhiễm virus bệnh dịch lợn tả châu Phi trên thu gom trôi nổi trên thị trường với giá rẻ sau đó cung cấp cho người tiêu dùng khi có yêu cầu để thu lợi nhuận.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và buộc tiêu huỷ toàn bộ số thịt lợn đông lạnh trên.

