Ông Lê Tùng Vân đệ đơn xin hoãn thi hành án vì 'không đủ sức khỏe để đi tù'

Tin nóng 20/12/2022 08:44

Trong đơn, bị án Lê Tùng Vân trình bày, bản thân ông tuổi cao, sức yếu, mang nhiều bệnh như tăng huyết áp, thiếu máu, hẹp mạch vành, thận mạn giai đoạn III…

Liên quan đến vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, theo thông tin của báo Tiền Phong cho biết, bị án Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã có đơn gửi Chánh án TAND huyện Đức Hòa, xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Trong đơn, bị án Lê Tùng Vân trình bày, bản thân ông tuổi cao, sức yếu, mang nhiều bệnh như tăng huyết áp, thiếu máu, hẹp mạch vành, thận mạn giai đoạn III…

“Nhiều năm nay, tôi chỉ có thể nằm trên võng, sinh hoạt cá nhân tôi nhờ người nhà chăm sóc. Tôi thường xuyên uống thuốc, không ăn được cơm…” - đơn của ông Vân nêu.

Ngoài ra, bị án Lê Tùng Vân cũng nêu rằng, ông đang có đơn kêu oan, xin xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự 191 ngày 3/11 của TAND tỉnh Long An.

“Tôi kính mong Chánh án TAND huyện Đức Hòa cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế của tôi để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 67, 24 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Tôi xin phép Chánh án cho tôi hoãn thi hành án đến khi mạnh khỏe, hoặc cho đến khi có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm…” - đơn của ông Vân viết.

Ông Lê Tùng Vân đệ đơn xin hoãn thi hành án vì 'không đủ sức khỏe để đi tù' - Ảnh 1
Các bị cáo trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh: báo Tiền Phong

Ông Lê Tùng Vân cũng đề nghị cho phép 5 luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh và Trịnh Vĩnh Phúc được thay ông gửi đơn và thực hiện các yêu cầu trong đơn.

Theo Quyết định thi hành bản án hình sự số 270, ngày 7/12 của Chánh án TAND huyện Đức Hòa, ông Lê Tùng Vân phải thi hành 5 năm tù theo bản án hình sự phúc thẩm 191 ngày 3/11 của TAND tỉnh Long An.

Ngày 3/11, TAND tỉnh Long An đã tuyên án phúc thẩm, giữ nguyên mức án của các bị cáo mà bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên. Cụ thể, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) bị phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) chịu mức án 3 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bản án nêu, ông Lê Tùng Vân đã phát triển điểm tu tại gia của hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), thành ‘Tịnh thất Bồng Lai’, sau đó đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’.

Ông Lê Tùng Vân tổ chức, chỉ đạo chung. Các bị cáo còn lại lập, quản lý, sử dụng, đăng tải trên các kênh Youtube, chỉ đạo quay clip, dựng rồi duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội, đăng 5 clip trên Youtube có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của một số đơn vị và cá nhân.

Ông Lê Tùng Vân đệ đơn xin hoãn thi hành án vì 'không đủ sức khỏe để đi tù' - Ảnh 2
Tuổi cao, ông Lê Tùng Vân chỉ có mặt ở phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7 và xin vắng mặt các buổi tòa xét xử phúc thẩm vào đầu tháng 11 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo TAND huyện Đức Hòa cho biết hiện đang xem xét đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù của ông Vân.

Trước đó, ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt tù ông Vân cùng 5 người sinh sống tại đây. Cáo trạng xác định những người này đã có các video, bài viết trên mạng xã hội được phân tích, giám định và xác định là hành vi phạm tội, có tổ chức nhằm thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Đến ngày 7/12, TAND huyện Đức Hòa ra quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại là ông Vân.

Diễn biến MỚI vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Tổ chức thi hành án với 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Diễn biến MỚI vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Tổ chức thi hành án với 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Công an huyện Đức Hoà (Long An) sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân, với mức án đã tuyên phạt là 5 năm tù giam.

Xem thêm
Từ khóa:   ông lê tùng vân xin hoãn thi hành án hoãn thi hành án tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 11 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 41 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 59 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào