Ông Lê Tùng Vân đệ đơn xin hoãn thi hành án vì 'không đủ sức khỏe để đi tù'

Trong đơn, bị án Lê Tùng Vân trình bày, bản thân ông tuổi cao, sức yếu, mang nhiều bệnh như tăng huyết áp, thiếu máu, hẹp mạch vành, thận mạn giai đoạn III…

Liên quan đến vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, theo thông tin của báo Tiền Phong cho biết, bị án Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã có đơn gửi Chánh án TAND huyện Đức Hòa, xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra, bị án Lê Tùng Vân cũng nêu rằng, ông đang có đơn kêu oan, xin xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự 191 ngày 3/11 của TAND tỉnh Long An.

“Nhiều năm nay, tôi chỉ có thể nằm trên võng, sinh hoạt cá nhân tôi nhờ người nhà chăm sóc. Tôi thường xuyên uống thuốc, không ăn được cơm…” - đơn của ông Vân nêu.

“Tôi kính mong Chánh án TAND huyện Đức Hòa cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế của tôi để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 67, 24 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Tôi xin phép Chánh án cho tôi hoãn thi hành án đến khi mạnh khỏe, hoặc cho đến khi có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm…” - đơn của ông Vân viết.

Các bị cáo trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' - Ảnh: báo Tiền Phong

Ông Lê Tùng Vân cũng đề nghị cho phép 5 luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh và Trịnh Vĩnh Phúc được thay ông gửi đơn và thực hiện các yêu cầu trong đơn.

Theo Quyết định thi hành bản án hình sự số 270, ngày 7/12 của Chánh án TAND huyện Đức Hòa, ông Lê Tùng Vân phải thi hành 5 năm tù theo bản án hình sự phúc thẩm 191 ngày 3/11 của TAND tỉnh Long An.

Ngày 3/11, TAND tỉnh Long An đã tuyên án phúc thẩm, giữ nguyên mức án của các bị cáo mà bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên. Cụ thể, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) bị phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) chịu mức án 3 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bản án nêu, ông Lê Tùng Vân đã phát triển điểm tu tại gia của hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), thành ‘Tịnh thất Bồng Lai’, sau đó đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’.

Ông Lê Tùng Vân tổ chức, chỉ đạo chung. Các bị cáo còn lại lập, quản lý, sử dụng, đăng tải trên các kênh Youtube, chỉ đạo quay clip, dựng rồi duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội, đăng 5 clip trên Youtube có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của một số đơn vị và cá nhân.

Tuổi cao, ông Lê Tùng Vân chỉ có mặt ở phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7 và xin vắng mặt các buổi tòa xét xử phúc thẩm vào đầu tháng 11 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo TAND huyện Đức Hòa cho biết hiện đang xem xét đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù của ông Vân.

Trước đó, ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt tù ông Vân cùng 5 người sinh sống tại đây. Cáo trạng xác định những người này đã có các video, bài viết trên mạng xã hội được phân tích, giám định và xác định là hành vi phạm tội, có tổ chức nhằm thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Đến ngày 7/12, TAND huyện Đức Hòa ra quyết định thi hành án phạt tù đối với người bị xử phạt tù đang được tại ngoại là ông Vân.