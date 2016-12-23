Ôm cua gấp, xe container lật nhào xuống đường ở Sài Gòn

Xe container đang lưu thông thì bất ngờ ôm cua gấp khiến phương tiện chao đảo rồi lật nhào. Vụ việc khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h trưa 23/12, xe container mang BKS: 57M - 1110 chở theo thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi đến đoạn giao với đường D2 thuộc phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM thì tài xế được cho là đã ôm cua gấp khiến chiếc xe chao đảo rồi lật nhào xuống đường, va vào dải phân cách.

Sự cố khiến phương tiện hư hỏng nặng, dầu nhớt đổ tràn ra đường, nhiều mét dải phân cách bị ủi văng. May mắn, tài xế chỉ bị trầy xước nhẹ, xe container nằm chắn ngang đường khiến giao thông khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 9 nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến trưa cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong.

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