Theo lời khai ban đầu, thời điểm gây tai nạn, tài xế Đồng đã điều khiển xe chạy với tốc độ 60km/h. Vì đèn pha sáng nên người này không nhìn thấy 4 người đang đi bộ sang đường. Bất thình lình, chiếc xe đã hất văng 4 người lên nắp capo rồi tiếp tục chạy làm 4 nạn nhân ngã mạnh xuống đất.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) làm 4 người trong một gia đình tử vong vào tối 23/12, mới đây, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Công an thị xã Phổ Yên cho biết sáng 24/12, tài xế gây tai nạn là Đỗ Văn Đồng (30 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bà Nguyễn Thị Hồng – nhân chứng trong vụ tai nạn - kể lại: Tối hôm xảy ra tai nạn, bà đang trong cửa hàng thì nghe thấy tiếng động mạnh. Lúc đầu, bà Hồng nghĩ tai nạn giữa ô tô và xe máy nhưng khi ra đến nơi thì thấy 4 nạn nhân nằm bất động trên đường.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế và xác định người này không có nồng độ cồn khi gây tai nạn.

"Lúc đó tôi thấy 2 người phụ nữ và 2 cháu nhỏ đang nằm bất động giữa đường, cạnh chiếc ô tô bị móp méo phần đầu. Chứng kiến cảnh tượng đó ai nấy đều sợ hãi. Chúng tôi đã gọi cấp cứu, đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Sau đó nghe tin cả 4 người gặp nạn đều tử vong chúng tôi xót xa lắm, 4 người đều là người nhà", bà Hồng kể lại với PV Khám Phá.

Bà Hồng - nhân chứng vụ tai nạn - kể lại sự việc. Ảnh: Internet

Bà Hồng cho biết thêm, khi gây ra tai nạn, tài xế gọi điện cho người nào đó nhưng không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, người này rời khỏi hiện trường.

Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên yêu cầu báo cáo vụ việc. Đoàn công tác cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Bốn nạn nhân đều là người thân của anh Phạm Thanh Tùng (33 tuổi) sống tại TP. Thái Nguyên. Trong đó, chị Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) là vợ chưa cưới của anh Tùng, 2 cháu Phạm Trần Việt Anh (6 tuổi) và Phạm Minh Anh (9 tháng tuổi) đều là con anh Tùng. Nạn nân còn lại là chị Hoàng Thị Thoa (21 tuổi) – em vợ anh Tùng.

Cùng một lúc, anh Tùng phải chịu nỗi đau khi mất đi 4 người thân - Ảnh: Internet

Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của anh Tùng và chị Ngọc nhưng vụ tại nạn thương tâm đã biến ngày cưới thành ngày đại tang khiến người thân trong gia đình sốc nặng.