Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết, cơ quan chức năng vừa bắt thêm một nghi can và tiết lộ tình tiết mới.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Công (ngụ Đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Công chính là chủ nhân chiếc xe tải mà cơ quan Công an phát hiện có vết máu trùng với vết máu của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên). Tại cơ quan điều tra, Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) khai Công đã cùng tham gia cướp và sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Tuy nhiên, đối tượng Công vẫn có thái độ chưa thành khẩn, trả lời quanh co.

Đối tượng Bùi Văn Công - Ảnh: Internet Theo thông tin từ báo Công lý, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân mang thai khoảng 4 tuần. Trước đó, Công an Điện Biên vẫn chưa thể khẳng định nạn nhân bị hiếp dâm. Bộ Công an vẫn đang giám định nội dung này. Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 30 Tết (tức ngày 4/2), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên cùng mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông lạ mặt đến hỏi mua gà với số lượng lớn. Sau khi có được số điện thoại của Duyên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông này gọi đặt 10 con gà và yêu cầu giao đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ (giáp với khu vực phát hiện thi thể nạn nhân).

Thi thể nạn nhân khi được phát hiện - Ảnh: Internet Sau đó vì không liên hệ được với Duyên, người nhà đã tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nghi can Vương Văn Hùng - Ảnh: Internet Đến khoảng 10 giờ sáng mùng 3 Tết (7/2), người dân ở khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên ở khu vực chuồng lợn của một ngôi nhà vắng chủ trong tình tình trạng chỉ mặc áo khoác, quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt. Đến ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận giết nạn nhân để cướp tài sản. Được biết Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) đã 4 lần vi phạm pháp luật và có tiền án.

Nữ sinh bị sát hại khi giao gà chiều 30 Tết: Chân dung nghi phạm thứ hai Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vương Văn Hùng khai nhận Bùi Văn Công là đối tượng đã trực tiếp cùng Hùng cướp và sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

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