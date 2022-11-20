'Nữ quái' đang chờ thi hành án lập tài khoản ảo lừa người mua hoa 200 triệu đồng

Từng giả kinh doanh rau và bị kết án 4 năm tù đang chờ thi hành án, 'nữ quái' tiếp tục lập tài khoản ảo, giả người kinh doanh hoa Đà Lạt để lừa người mua 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 19-11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự Lê Thị Bích Hoàng (22 tuổi, trú tại phường 6, TP Đà Lạt) để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, qua nắm tình hình, thu thập thông tin trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đặt mua hoa trên mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra. Theo đó, ngày 17-11 cơ quan công an xác định Lê Thị Bích Hoàng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng các bài quảng cáo bán hoa mang thương hiệu Đà Lạt để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu mua hoa trên toàn quốc.

Khai nhận tại cơ quan công an, Hoàng lên mạng tìm mua bảy tài khoản Facebook ảo nhằm che giấu thông tin cùng với hai tài khoản ngân hàng để hứa bán hoa, nhưng sau khi nhận tiền xong thì không chuyển hàng. Số tiền mà các bị hại bị mắc bẫy chuyển cho Hoàng khoảng 200 triệu đồng.

Điều đáng nói, Hoàng từng phạm tội với hành vi tương tự. Ngày 16-9-2021, Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo về việc một người sử dụng tài khoản Zalo có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức bán rau sạch. Cơ quan công an đã xác định nhóm lừa đảo gồm năm người, trong đó Lê Thị Bích Hoàng đóng vai trò cầm đầu.

Lê Thị Bích Hoàng (22 tuổi, trú tại phường 6, TP Đà Lạt) đang chờ thi hành án thì lại tiếp tục phạm tội - Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, từ đầu năm 2021, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hoàng lập nhiều tài khoản ảo, sau đó đăng các bài viết buôn bán rau củ quả Đà Lạt. Khi có người hỏi mua hàng, Hoàng cùng đồng bọn nhắn tin yêu cầu những người này chuyển tiền trước, sau đó khóa tài khoản.

Vào tháng 6-2022, Hoàng bị kết án 4 năm tù. Vì bị bệnh nên Hoàng được hoãn thi hành án, tại ngoại để chữa bệnh. Trong thời gian chữa bệnh chờ thi hành án, Hoàng tiếp tục phạm tội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-quai-dang-cho-thi-hanh-an-lap-tai-khoan-ao-lua-nguoi-mua-hoa-200-trieu-dong-526867.html