Trong 2 ngày vừa qua, sự việc bé Phạm Văn Khôi mất tích bí ẩn sau 2 phút ôm cổ mẹ trong bếp khiến nhiều người hoang mang. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương thông báo đã tìm thấy thi thể của bé Khôi.

Tối 30/7, ông Triệu Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể cháu Phạm Văn Khôi dưới sông Cầu Chày.

Cụ thể, ông Kim chia sẻ với phóng viên báo Lao Động như sau: "Ngay từ chiều tối qua, chúng tôi đã báo cáo lên huyện, đồng thời huy động lực lượng của xã cùng anh em gia đình, bà con hàng xóm tỏa ra các ngả từ trên đất lẫn dưới sông Cầu Chày và tìm hết ngõ ngách, ao hồ,... Đêm qua, chính quyền đã cùng lực lượng công an, quân sự cùng bà con lối xóm… hàng trăm người cho lưới quét dưới sông cầu Chày, thậm chí còn giăng lưới dưới hạ nguồn nhưng đều không có kết quả. Đến chiều muộn ngày 30.7, lực lượng công an mới tìm thấy thi thể cháu dưới sông Cầu Chày. Hiện, cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm, để bàn giao cháu về cho gia đình tổ chức mai táng".

Sau khi tìm được thi thể, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, trên thi thể của bé không có vết thương do tác động bên ngoài. Vì gia đình một mực khẳng định do cháu Khôi nghịch ngợm bị ngã xuống sông, chết đuối nên cơ quan chức năng không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Như thông tin trước đó chúng tôi đã đăng tải, vào khoảng 16h30 ngày 29/7, bé Phạm Văn Khôi (20 tháng tuổi) con của anh Phạm Văn Khiên (29 tuổi), chị Lê Thị Hòa (20 tuổi) trú tại thôn Cao Thương, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đột nhiên mất tích. Trước đó ít phút, bé vẫn còn chơi với mẹ trong nhà bếp. Ngay sau đó, gia đình đã huy động lực lượng và báo cho cơ quan chức năng để tìm kiếm bé Khôi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Khiêm không có gì bất thường, trong gia đình không có mâu thuẫn, mối quan hệ với hàng xóm rất tốt.

Hiện Công an huyện Ngọc Lặc vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tim-thay-xac-be-trai-20-thang-tuoi-sau-2-ngay-mat-tich-bi-an-223543.html