Sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân phá cửa xông vào thì phát hiện ông Đ. nằm bất động cạnh người vợ đang thoi thóp, trên người có nhiều vết thương, mùi xăng trong nhà bốc lên nồng nặc.

Công an quận Tân Bình cho biết, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, nhiều người dân sống tại con hẻm 911 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình (TP.HCM) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà bán quần áo nên liền chạy đến.

Tới nơi, phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ trong nhà, mọi người tìm cách vào trong. Tuy nhiên, cửa nhà khóa trái nên một số người phá cửa xông vào, những người khác bắc thang leo lên mái.

Qua cánh cửa hé mở, người dân phát hiện ông Đ (chủ nhà) nằm bất động. Bên cạnh, người vợ đang thoi thóp, trên người có nhiều vết thương. Vợ chồng ông Đ. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Mùi xăng nồng nặc lan ra toàn bộ căn nhà.

Nhận được tin báo, công an quận Tân Bình đã phối hợp với cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng đến khống chế đám cháy, phong tỏa hiện trường. Trưa cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi phóng hỏa đốt nhà tự sát, theo Sài Gòn Giải Phóng.

Được biết, vợ chồng ông Đ. vào TP.HCM sinh sống đã lâu. Căn nhà hiện tại được hai ông ba thuê để kinh doanh áo quần. Hai vợ chồng có 2 người con, khi xảy ra sự việc, 2 người con đi học nên không có mặt tại hiện trường. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng ông Đ. thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã vì người đàn ông này nghiện cờ bạc, nợ nần liên miên.