Nóng: Chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất là chủng lần đầu thấy ở Việt Nam

Theo kết quả giải mã bộ gene, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết chủng SARS-CoV-2 từ các ca bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải biến chủng mới từ Anh mà từ một chủng khác.

Chiều 12/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo kết quả giải mã bộ gen virus từ các ca COVID-19 liên quan sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, báo cáo từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết phòng xét nghiệm sinh học phân tử đã thu nhận được 3 bộ gene SARS-CoV-2 hoàn chỉnh từ mẫu bệnh phẩm phết mũi họng của bệnh nhân 1979 và của hai trong số 4 ca bệnh thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất được Bộ Y tế công bố vào sáng 8-2.

Ba bộ gene thu nhận được từ các bệnh nhân trên có sự tương đồng về gene là trên 99,95%. Như vậy chùm ca bệnh gồm bệnh nhân 1979 và các bệnh nhân của tổ bốc xếp của công ty VIAGS ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều khả năng là xuất phát từ một nguồn lây.

Kết quả định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy cả ba bộ gene SARS-CoV-2 thu nhận được đều thuộc chủng A.23.1. Chủng này được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, châu Phi vào khoảng cuối tuần thứ 3 của tháng 10-2020. Đây cũng là chủng virus lần đầu thấy ở Việt Nam.

Chủng virus các nhân viên Tân Sơn Nhất mắc không phải biến thể từ Anh - Ảnh: Thanh Niên

Như vậy chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải biến chủng có khả năng lây lan nhanh từ Anh (biến thể B.1.1.7) vốn đang gây bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh cũng như chủng Nam Phi mà cả thế giới đang rất quan tâm.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM đã cho phong tỏa nhiều địa điểm có liên quan các ca mắc, đồng thời để đảm bảo cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố yêu cầu những người đang làm việc tại sân bay phải lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày, chỉ khi kết quả xét nghiệm âm tính (xét nghiệm có giá trị từng ngày một) họ mới được đến cơ quan làm việc.

Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm trường hợp về từ Quảng Ninh không khai báo y tế nghi mắc Covid-19 Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm của trường hợp về từ Quảng Ninh không khai báo y tế là âm tính với SARS-CoV-2.

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