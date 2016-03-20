Nổ lớn ở Hà Đông, rất nhiều người chết

Tin nóng 20/03/2016 13:12

Khoảng 15h ngày 19/3, một vụ nổ lớn ở Hà Đông đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) làm 5 người chết và nhiều người bị thương.

Nổ lớn ở Hà Đông làm nhiều người gặp nạn

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở khu nhà thấp tầng TT9 thuộc khu đô thị Văn Phú. Theo lời các nhân chứng, trước khi vụ nổ lớn xảy ra, có 1 người đàn ông dùng cưa máy cưa bình oxy hay bình khí dùng để hàn xì. Người đàn ông này đã tử vong ngay lập tức. 

Ít nhất có 4 người khác đã bị thiệt mạng trong vụ nổ. Ngoài 1 người lái xe máy và 1 tài xế xe tải, có 2 mẹ con đi xe máy bị sức ép làm cả hai ngã xuống đường tử vong, một nhân chứng cho hay. Theo lãnh đạo Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, ngoài những người đã xác định thiệt mạng thì còn một người mất tích.

Trong khi đó Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho hay có ít nhất 4 người chết. Chưa rõ vụ nổ này do khí gas, mê tan hay bom gây ra. 

36 ngôi nhà bị hư hỏng, cửa và tường bị vỡ. 1 hố sâu 2m, diện tích 4m2 đã xuất hiện sau vụ nổ. Nhiều xe ô tô và xe máy bị hư hỏng. 

Đến 17h, các nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, người thân của những người thiệt mạng đang có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết. 

Theo báo cáo của lực lượng cứu hộ, 5 người thiệt mạng là anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, ở Nam Định); anh Bùi Chí Huân (52 tuổi, Hà Nội), chị Đào Thị Toán (31 tuổi) cùng cháu Đào Thị Tú Quỳnh (7 tuổi, con gái chị Toán). Cuối giờ chiều, thêm một người bị thương nặng tử vong trong bệnh viện là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu về vụ nổ lớn Hà Đông, chủ một gia đình làm nghề thu gom đồng nát đã mang vật liệu nổ ra vỉa hè để cưa. Tại hiện trường, người dân nhặt được một số mảnh vỡ nghi là mảnh bom.

Những hình ảnh ban đầu của vụ việc nổ lớn tại Hà Đông. 

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông
15h ngày 19/3, tại dãy nhà 3 tầng khu đô thị Văn Phú Victoria - Hà Đông xảy ra vụ nổ rất lớn. Ảnh: Ngọc Khiêm.

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông
Nhiều người đi ngang qua hiện trường bị sức ép của vụ nổ làm trọng thương, trong đó có 1 phụ nữ đèo con nhỏ và 1 đàn ông trung niên.

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông
Hàng loạt ngôi nhà bị ảnh hưởng. Nhiều người dân sống tại Hà Đông, cách khu vực nổ hơn 2km vẫn cảm nhận được dư chấn của vụ nổ.

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông
Chị Minh Nguyệt ở Làng Việt Kiều Châu Âu, cách vụ nổ khoảng 4km cho hay, đang ở trong nhà nhưng nghe thấy tiếng nổ vang như sấm.

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông

Nổ lớn làm rung chuyển nhiều cao ốc tại Hà Đông
Bản đồ hiện trường vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú - Hà Đông. Hiện, 2 xe cứu thương, 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát đã có mặt.

Lái xe tải được cho là đã thiệt mạng. Ảnh: Dương Triều

Người đi xe máy thiệt mạng

Sức ép của vụ nổ đã khiến 3 người đi đường gần đó gồm một người phụ nữ, một cháu bé khoảng 4 tuổi và một người đàn ông chết tại chỗ.

 Xác các nạn nhân tử vong do vụ nổ nằm rải rác tại hiện trường

Thi thể nhiều nạn nhân bị văng xa khỏi hiện trường hàng chục mét

 Một tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng bị kẹt trong cabin sau khi đâm vào cửa nhà dân do sức ép của vụ nổ

 Lực lượng chức năng phải cắt cabin để giải cứu, tuy nhiên tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch

Chiếc xe tải bị biến dạng phần đầu do dư chấn từ vụ nổ.

Người nhà nạn nhân đang đi nhặt xác người thân.

 Vụ nổ khiến cho các khu nhà quanh đó và khu chung cư nằm cách đó 100m rung chuyển. 

 Phía bên kia đường, cách vụ nổ khoảng 100m, cửa sắt của nhà dân bị thổi bay. 

 Kính cửa sổ của nhiều nhà dân bị vỡ và hư hại hoàn toàn

Chiếc xe ô tô bị sức ép của vụ nổ làm vỡ toàn bộ kính.

 Biển số xe và các bộ phận của xe máy bị hất văng, vỡ nát sau vụ nổ

Hiện trường tan hoang như một vụ nổ bom. Rất nhiều người dân cho biết cả đời họ chưa từng nghe tiếng nổ nào kinh hoàng đến vậy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Clip vụ nổ lớn ở Hà Đông:

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Từ khóa:   Hà Nội cảnh sát nổ lớn ở Hà Đông

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