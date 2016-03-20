Khoảng 15h ngày 19/3, một vụ nổ lớn ở Hà Đông đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) làm 5 người chết và nhiều người bị thương.

Nổ lớn ở Hà Đông làm nhiều người gặp nạn Vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở khu nhà thấp tầng TT9 thuộc khu đô thị Văn Phú. Theo lời các nhân chứng, trước khi vụ nổ lớn xảy ra, có 1 người đàn ông dùng cưa máy cưa bình oxy hay bình khí dùng để hàn xì. Người đàn ông này đã tử vong ngay lập tức. Ít nhất có 4 người khác đã bị thiệt mạng trong vụ nổ. Ngoài 1 người lái xe máy và 1 tài xế xe tải, có 2 mẹ con đi xe máy bị sức ép làm cả hai ngã xuống đường tử vong, một nhân chứng cho hay. Theo lãnh đạo Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, ngoài những người đã xác định thiệt mạng thì còn một người mất tích.

Trong khi đó Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho hay có ít nhất 4 người chết. Chưa rõ vụ nổ này do khí gas, mê tan hay bom gây ra. 36 ngôi nhà bị hư hỏng, cửa và tường bị vỡ. 1 hố sâu 2m, diện tích 4m2 đã xuất hiện sau vụ nổ. Nhiều xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Đến 17h, các nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, người thân của những người thiệt mạng đang có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết. Theo báo cáo của lực lượng cứu hộ, 5 người thiệt mạng là anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, ở Nam Định); anh Bùi Chí Huân (52 tuổi, Hà Nội), chị Đào Thị Toán (31 tuổi) cùng cháu Đào Thị Tú Quỳnh (7 tuổi, con gái chị Toán). Cuối giờ chiều, thêm một người bị thương nặng tử vong trong bệnh viện là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội). Theo điều tra ban đầu về vụ nổ lớn Hà Đông, chủ một gia đình làm nghề thu gom đồng nát đã mang vật liệu nổ ra vỉa hè để cưa. Tại hiện trường, người dân nhặt được một số mảnh vỡ nghi là mảnh bom. Những hình ảnh ban đầu của vụ việc nổ lớn tại Hà Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc. Clip vụ nổ lớn ở Hà Đông:

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