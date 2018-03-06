Nhân chứng vụ nữ sinh ĐH Công Nghiệp tự tử: 'Em ám ảnh đến mức không ngủ được'

Tin nóng 06/03/2018 18:03

Sau khi nghe tiếng động lạ, mọi người chạy tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một nữ sinh nằm bất động trên vũng máu, chân tay bị gãy gập.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên tên N.T.H. (ngụ quận 4, học năm 2 trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) tự tử trong khuôn viên trường hôm 4/3 vừa qua, một số nhân chứng cho biết bản thân ám ảnh đến mức không ngủ được, thậm chí phát bệnh vì sợ hãi sau khi chứng kiến sự việc.

Nhân chứng vụ nữ sinh ĐH Công Nghiệp tự tử: 'Em ám ảnh đến mức không ngủ được' - Ảnh 1
Hiện trường nơi nữ sinh viên nhảy lầu tự tử - Ảnh: Thu Hà

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, nam sinh P.C.T. (21 tuổi, đang học năm 3 ĐH Công Nghiệp) cho biết: "Hôm đó là khoảng 3 giờ chiều, em đang đứng dưới sân nói chuyện cùng các bạn thì nghe tiếng 'Bịch!' rất lớn giống như có vật nặng rơi xuống tại khu vực gần cầu thang dẫn lên giảng đường. Mọi người chạy tới xem thì bàng hoàng phát hiện một bạn nữ nằm bất động trên vũng máu, chân tay bị gãy gập. Tụi em lập tức báo cho ban giám hiệu nhà trường. Từ đó đến nay em vẫn cảm thấy ám ảnh, đêm ngủ không được vì sợ". 

Nhân chứng vụ nữ sinh ĐH Công Nghiệp tự tử: 'Em ám ảnh đến mức không ngủ được' - Ảnh 2
Vụ tự tử khiến nhiều sinh viên sợ hãi, ám ảnh - Ảnh: Thu Hà
Nhân chứng vụ nữ sinh ĐH Công Nghiệp tự tử: 'Em ám ảnh đến mức không ngủ được' - Ảnh 3
Tòa nhà nơi nữ sinh viên nhảy xuống - Ảnh: Thu Hà
Nhân chứng vụ nữ sinh ĐH Công Nghiệp tự tử: 'Em ám ảnh đến mức không ngủ được' - Ảnh 4
Nhiều sinh viên không dám qua lại khu vực trên vì sợ - Ảnh: Thu Hà

Theo một số bạn bè, nữ sinh viên có học lực khá tốt, chăm ngoan và chưa từng gây chuyện xích mích với ai. Trước đó, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm, luôn tỏ ra buồn rầu, ít nói chuyện. Có lẽ vì bố của nữ sinh này vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não khiến em nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột. 

Hiện nhà trường đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   nhảy lầu tự tử tự tử vì trầm cảm

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