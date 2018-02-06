Không hài lòng về kết quả phân chia đất đai do ông bà để lại, Quyết lớn tiếng cãi cọ với bác ruột rồi dùng rìu chém 2 nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều nay (6/2), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Đối tượng chém bác ruột tử vong trong ngày tảo mộ đã sa lưới pháp luật - Ảnh: Internet

Nghi phạm của vụ án được xác định là Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, trú thôn Khánh An). Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 30/1, Quyết cầm theo 1 cái cuốc, 1 cái rìu đi đến khu vực rừng cây keo sau nhà bác ruột là Nguyễn Hồng S. (66 tuổi) để tảo mộ cha mình.

Tại đây, Quyết gặp ông S. và con rể của ông là anh Huỳnh Ngọc T. (32 tuổi) cũng đang tảo mộ. Trong lúc đang dọn dẹp mộ phần, Quyết tỏ ra bức xúc vì không vừa ý chuyện phân chia đất đai ông bà để lại nên tỏ ý trách móc ông S. Lúc này hai bên bắt đầu xảy ra cự cãi. Trong lúc mất bình tĩnh, Quyết dùng chiếc rìu trên tay chém 2 nhát vào vùng đầu ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh T. thấy vậy chạy đến can ngăn cũng bị Quyết dùng rìu chém vào người gây thương tích nặng.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh gồm công an, viện kiểm sát, cơ quan pháp y đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, truy tìm đối tượng Quyết. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc.

Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 14 giờ ngày 1/2, đối tượng này bị phòng PC45 bắt tại cửa khẩu Lao Bảo (TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang Lào. Theo một số người dân địa phương, Quyết là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang Lào - Ảnh: Internet

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