Trong quá trình cứu hỏa, Cảnh sát PCCC phát hiện thi thể của một người phụ nữ trong căn biệt thự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 2.3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn biệt thự trên đường 8A (P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) nên hô hoán nhau dập lửa.

Do căn nhà khóa trái nên công tác dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Trong quá trình chữa cháy, Cảnh sát phát hiện thi thể của bà T.T.N.D (67 tuổi, chủ căn nhà nói trên) ở trong phòng.

Vụ cháy còn thiêu rụi, làm hư hỏng nhiều vật dụng trong căn nhà nói trên.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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