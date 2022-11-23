Người nhà tá hỏa phát hiện cụ bà tử vong trên ghế, nghi bị chính con trai ruột bạo hành, đánh đập đến chết

Tin nóng 23/11/2022 13:20

Làm việc với công an, Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do bà T. lớn tuổi, đi lại khó khăn nên nhiều lần bị con trai đánh đập.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ xảy ra tại huyện Gò Công Đông.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h50 ngày 22/11, người nhà phát hiện bà N.T.T (76 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) tử vong trên ghế nên trình báo Công an. 

Người nhà tá hỏa phát hiện cụ bà tử vong trên ghế, nghi bị chính con trai ruột bạo hành, đánh đập đến chết - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện bên ngoài cơ thể bà T. xuất hiện nhiều vết bầm, đa chấn thương.

Qua điều tra bước đầu, lực lượng Công an xác định nghi can gây ra cái chết của bà T. là con ruột nạn nhân tên Phạm Văn Toàn (SN 1983, ngụ cùng địa phương).

Làm việc với công an, Toàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do bà T. lớn tuổi, đi lại khó khăn nên nhiều lần bị con trai đánh đập. Lần gần nhất bà T. bị đánh là cách nay khoảng 1 tuần.

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