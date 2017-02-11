Người đàn ông quốc tịch Pháp được xác định chết trong tư thế treo cổ ở tầng 3 của căn nhà mà người này thuê cách đây 5 năm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 11.2, chủ của một căn nhà ở hẻm Lương Định Của (Q.2, TP.HCM) để tìm gặp người thuê là ông Deprat Yves Gaston (61 tuổi, quốc tịch Pháp), thì tá hỏa khi phát hiện người này chết trong tư thế treo cổ ở tầng 3 nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh, ông Deprat Yves Gaston thuê căn nhà nói trên để sinh sống và kinh doanh đã được 5 năm qua.

Nguyên nhân ban đầu, có thể là do ông Deprat Yves Gaston tự tử.

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