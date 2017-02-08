Người đàn ông cùng xe máy bốc cháy giữa ruộng

Người phụ nữ chạy đến gần xem và phát hiện người đàn ông đang bốc cháy cùng chiếc xe máy ở giữa ruộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 8.2, một người phụ nữ đi cắt rau muống ở ruộng (thuộc H.Củ Chi, TP.HCM) thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ đám ruộng kế bên.

Người này chạy đến xem thì phát hiện thi thể người đàn ông (chưa rõ danh tính) cùng chiếc xe máy bị cháy đen nên hô hoán những người xung quanh trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (8.2), thi thể người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-cung-xe-may-boc-chay-giua-ruong-179181.html