Tài xế điều khiển xe bồn trộn xi măng băng qua đường sắt thiếu quan sát nên bị tàu hỏa tông mạnh. Vụ tai nạn khiến đầu xe tải bẹp dúm, tài xế bị thương.
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Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 13 giờ chiều nay (27/5). Chiếc xe bồn trộn xi măng BKS: 37C- 17316 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang băng qua đường sắt dân sinh, đoạn qua xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bị tàu hàng số hiệu SH3 lưu thông hướng Hà Nội-Vinh tông phải.
Cú tông mạnh khiến chiếc xe bồn văng xoay dọc đường sắt, nát đầu, lái xe bị thương, mắc kẹt trong ca bin.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu đã dừng khẩn cấp cùng với cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn.