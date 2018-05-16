Nghệ An: Một phụ nữ ngất xỉu khi đang tắm ở bể bơi, nghi bị điện giật

Tin nóng 16/05/2018 21:42

Phát hiện một người phụ nữ ngất xỉu giữa bể bơi, người dân đã sập cầu dao điện của máy bơm nước vào bể rồi trục vớt, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tối 16/5, ông Nguyễn Tất Thiện (chủ tịch phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một người phụ nữ ngất xỉu khi đang tắm tại bể bơi.

Nghệ An: Một phụ nữ ngất xỉu khi đang tắm ở bể bơi, nghi bị điện giật - Ảnh 1
Mọi người sơ cứu cho nạn nhân bị điện giật

Sự việc xảy ra khoảng 18 giờ 30 chiều cùng ngày tại bể bơi Quân khu 4, phường Trường Thi. Tại thời điểm trên, một số người đang tắm ở thì phát hiện người phụ nữ ngất xỉu, nổi trên mặt nước.

Nghi ngờ nguồn điện ở máy bơm nước vào bể nhiễm điện nên bị giật, người dân đã sập cầu dao điện rồi đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu, sau đó chuyển đi bệnh viện.

Nghệ An: Một phụ nữ ngất xỉu khi đang tắm ở bể bơi, nghi bị điện giật - Ảnh 2
Hồ bơi xảy ra vụ việc

Được biết, vào thời điểm trên, một số người tắm ở bể bơi cũng bị điện giật nhẹ nên hoảng loạn, bơi lên bờ.

Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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