Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm trường hợp về từ Quảng Ninh không khai báo y tế nghi mắc Covid-19

Tin nóng 12/02/2021 14:58

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm của trường hợp về từ Quảng Ninh không khai báo y tế là âm tính với SARS-CoV-2.

Trưa 12/2, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết kết quả xét nghiệm của anh N.V.T. (SN 1998), trú xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 11/2, cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có khuyến cáo về trường hợp anh N.V.T. đi từ tỉnh Quảng Ninh về nhưng không thực hiện khai báo y tế. Người này sau đó có biểu hiện nghi mắc Covid-19

Trước sự việc trên, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã lập tức truy vết những người có tiếp xúc với anh N.V.T. để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

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Tỉnh Nghệ An thực hiện giám sát chặt chẽ những trường hợp từ ngoại tỉnh, nước ngoài về quê ăn Tết - Ảnh: Người Lao Động

Theo ông Nguyễn Văn Định, để phòng dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, những người từ địa phương khác về quê, đặc biệt là những tỉnh đã công bố dịch, cần phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ. 

Được biết, tính đến hiện tại, Nghệ An vẫn đang làm tốt công tác phòng chống Covid-19 và chưa có người nào dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm trường hợp về từ Quảng Ninh không khai báo y tế nghi mắc Covid-19 - Ảnh 2

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 nhưng người nhà thì dương tính

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 nhưng người nhà thì dương tính

Liên quan đến ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong ca bệnh gần đây nhất, lực lượng y tế đã phát hiện trường hợp người tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 cho xét nghiệm âm tính nhưng người nhà của họ lại dương tính.

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