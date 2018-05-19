Nghệ An: Container tông đuôi xe tải, tài xế thoát nạn trong gang tấc

Xe tải chở gạch đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc container chạy phía sau tông phải.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 sáng nay (ngày 19/5). Tại thời điểm trên, xe tải mang BKS: 37C-16456 chở gạch (táp lô) đang lưu thông trên đường quốc lộ 1A, hướng Hà Nội- Vinh.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Cát

Khi đi đến địa phận thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), chuẩn bị sang đường thì bất ngờ bị chiếc container mang BKS: 57l-5718 kéo theo rơ móoc 51R- 15597 chạy cùng chiều từ phía sau tông phải.

Cú tông mạnh khiến đầu xe container bị hư hỏng nặng. Gạch trên xe tải đổ vương vãi khắp đường.

Rất may vụ tai nạn không xảy ra hậu quả đáng tiếc về người.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để xử lí vụ việc.

Nghệ An: Xe khách và xe tải tông nhau kinh hoàng trên quốc lộ, hàng chục hành khách hoảng loạn Xe tải và xe khách đang lưu thông cùng chiều thì bất ngờ chiếc xe tải rẽ trái khiến hai xe tông nhau, kéo lê rồi đâm thẳng vào cột điện. Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, hàng chục hành khách hoảng loạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-container-tong-duoi-xe-tai-tai-xe-thoat-nan-trong-gang-tac-283251.html