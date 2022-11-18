Một nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường ở TP Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ gục xuống đường. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân tới kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong, trên người có vết thương.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 18/11, Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm 2 người thương vong ở địa bàn phường Linh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 17/11, một nam thanh niên đang chạy xe máy trên đường số 6, khu phố 3, phường Linh Xuân (TPThủ Đức) thì bất ngờ gục xuống đường.

Phát hiện vụ việc, người dân gần khu vực đã đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong, trên người có vết đâm. Người tử vong được xác định là anh P.V.H (26 tuổi, quê Quảng Bình).

Hiện trường nơi nạn nhân H. tử vong. Ảnh: X.Đ (Tiền Phong)

Vào cuộc điều tra, Công an xác định, chiều 17/11, một nhóm thanh niên gồm 6 người quê Quảng Bình và Nghệ An tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở hẻm 131 đường số 6, phường Linh Xuân. Đến tối, nhóm này rủ nhau đi chơi “tăng hai” ở một quán karaoke trên địa bàn TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Trong lúc hát karaoke, một số thành viên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Đến 23h cùng ngày, cả nhóm tính tiền ra về thì xảy ra xô xát nhưng được can ngăn.

Khi về đến phòng trọ nêu trên thì một đối tượng trong nhóm tên Q. (quê Nghệ An) bất ngờ chạy vào phòng lấy dao đâm hai anh P.V.H và P.T.D (cùng 26 tuổi, cùng quê Quảng Bình).

Sau đó, anh H. lấy xe máy bỏ chạy tới đường số 6 thì gục xuống đường tử vong (cách nơi bị đâm khoảng 200 mét). Còn anh D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ án mạng.

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