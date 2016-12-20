Nam sinh đâm bạn gái trọng thương rồi tự tử là do ghen tuông

Tin nóng 20/12/2016 23:21

Vì ghen tuông nên nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái mình rồi có ý định tự tử theo.

Chiều 20/12, thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, bệnh viện này có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thái Hòa (sn 1992, quê Cà Mau), nhập viện với vết thương ở vùng bụng nghi do vật nhọn đâm, mất nhiều máu. Còn bạn gái của Hòa cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 với nhiều vết thương ở phần mềm. 

Lực lượng chức năng tại khu vực hiện trường.

Hiện sức khỏe của cả hai đang dần hồi phục.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Hòa và bạn gái đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Vì ghen tuông, nghĩ bạn gái có người yêu mới nên Hòa dùng hung khí đâm bạn gái trọng thương, rồi tự đâm mình để tự tử.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 20/12, Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 1992, quê Cà Mau) đi xe máy chở bạn gái đến đường Tôn Đức Thắng (quận 1), khi cách giao lộ Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn khoảng 100 mét thì tấp vào lề. Lúc này, Hòa và bạn gái xảy ra cãi vã. Không lâu sau đó, người dân phát hiện Hòa và bạn gái bị thương, người bê bết máu nằm bất tỉnh trên lề đường nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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