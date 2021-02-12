Một F1 là đồng nghiệp với ca dương tính Covid-19 về Trà Vinh, đi nhậu với 10 người

Tin nóng 12/02/2021 23:19

Làm chung và tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, người đàn ông sau đó còn đi nhậu với 10 người khác.

Chiều 12/2, ông Thạch Chiên, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Trà Vinh), xác nhận với Báo Thanh Niên rằng vừa quyết định đưa ông T.V.L (40 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) vào Trung tâm tâm y tế - khu cách ly Covid-19 của huyện Châu Thành.

covid 19
Trường hợp này là F1 của một bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Bình Dương - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã gửi thông báo về trường hợp F1 do làm chung với 1 người đàn ông dương tính với Covid-19 làm việc tại KCN Tân Bình (Bình Dương). Đó là ông T.V.L. Vào 5 giờ sáng ngày 10/2, ông L. cùng với vợ đi xe máy từ Bình Dương về ấp Đa Hậu, xã Đa Phước, huyện Châu Thành, Trà Vinh.  

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo tiến hành đưa ông L. đi cách ly, lấy mẫu đi xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các bước truy vết các trường hợp F2 để tiếp tục xử lý. Đến 11 giờ ngày 12/2, cơ quan chức năng đã cách ly 35 người và theo dõi giám sát tại gia đình 10 trường hợp.

Theo điều tra, ngày 10/2, ông L. ghé ăn phở tại quán phở Triều Nguyên và sau đó ghé mua mô tơ ở cửa hàng gần khách sạn Mỹ Hằng (TP.Trà Vinh). Về nhà, ông L. đã tiếp xúc với 11 người khác trong gia đình. Ngày 11/2, ông L. ăn sáng ở quán Mười Mão và sau đó sang nhà Phân Hữu Tài ở ấp Đa Hậu, xã Đa Cần và nhậu chung với 10 người khác đến khuya mới về nhà.

Thông tin thêm, cũng trong ngày 12/2, bác sĩ Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết huyện Cầu Kè và thị xã Duyên Hải đã cách ly tập trung 3 trường hợp về Trà Vinh đón Tết từ tỉnh Bình Dương. Được biết, cả 3 người này làm việc tại quán Cây Xoài, (P.Tân Đông Hiệp) và quán Dê Vườn Xoài (đường DT743, Tân Hiệp Đông, 2 quán cùng ở thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, hiện nay Trà Vinh cách ly tập trung đối với 6 trường hợp; 27 trường hợp được giám sát tại nhà và hơn 1.100 trường hợp được yêu cầu tự cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Một F1 là đồng nghiệp với ca dương tính Covid-19 về Trà Vinh, đi nhậu với 10 người - Ảnh 2

TP.HCM có thêm 1 ca dương tính Covid-19 liên quan đến 'ổ dịch' sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM có thêm 1 ca dương tính Covid-19 liên quan đến 'ổ dịch' sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 12/2, Sở Y tế TP.HCM xác nhận thêm 1 ca bệnh có kết quả dương tính với Covid-19. Được biết, trường hợp này có liên quan đến ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   trà vinh virus Corora đại dịch bùng phát

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào