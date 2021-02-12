Một F1 là đồng nghiệp với ca dương tính Covid-19 về Trà Vinh, đi nhậu với 10 người

Làm chung và tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, người đàn ông sau đó còn đi nhậu với 10 người khác.

Chiều 12/2, ông Thạch Chiên, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Trà Vinh), xác nhận với Báo Thanh Niên rằng vừa quyết định đưa ông T.V.L (40 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) vào Trung tâm tâm y tế - khu cách ly Covid-19 của huyện Châu Thành.

Trường hợp này là F1 của một bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Bình Dương - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã gửi thông báo về trường hợp F1 do làm chung với 1 người đàn ông dương tính với Covid-19 làm việc tại KCN Tân Bình (Bình Dương). Đó là ông T.V.L. Vào 5 giờ sáng ngày 10/2, ông L. cùng với vợ đi xe máy từ Bình Dương về ấp Đa Hậu, xã Đa Phước, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo tiến hành đưa ông L. đi cách ly, lấy mẫu đi xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các bước truy vết các trường hợp F2 để tiếp tục xử lý. Đến 11 giờ ngày 12/2, cơ quan chức năng đã cách ly 35 người và theo dõi giám sát tại gia đình 10 trường hợp.

Theo điều tra, ngày 10/2, ông L. ghé ăn phở tại quán phở Triều Nguyên và sau đó ghé mua mô tơ ở cửa hàng gần khách sạn Mỹ Hằng (TP.Trà Vinh). Về nhà, ông L. đã tiếp xúc với 11 người khác trong gia đình. Ngày 11/2, ông L. ăn sáng ở quán Mười Mão và sau đó sang nhà Phân Hữu Tài ở ấp Đa Hậu, xã Đa Cần và nhậu chung với 10 người khác đến khuya mới về nhà.

Thông tin thêm, cũng trong ngày 12/2, bác sĩ Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết huyện Cầu Kè và thị xã Duyên Hải đã cách ly tập trung 3 trường hợp về Trà Vinh đón Tết từ tỉnh Bình Dương. Được biết, cả 3 người này làm việc tại quán Cây Xoài, (P.Tân Đông Hiệp) và quán Dê Vườn Xoài (đường DT743, Tân Hiệp Đông, 2 quán cùng ở thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, hiện nay Trà Vinh cách ly tập trung đối với 6 trường hợp; 27 trường hợp được giám sát tại nhà và hơn 1.100 trường hợp được yêu cầu tự cách ly tại nhà, nơi cư trú.

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