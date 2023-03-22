Ngay khi vụ án xảy ra, Công an huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội đã triệu tập người có liên quan đến phối hợp điều tra, lãnh đạo xã Hợp Thanh cung cấp thêm thông tin.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trước đó, vào đêm 20/3, anh P.V.B. (31 tuổi, trú xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) đi chơi bida cùng nhóm bạn. Tại đây, nhóm anh B. xảy ra xích mích với nhóm của T.V.Q. (19 tuổi, trú xã An Tiến, huyện Mỹ Đức). Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát.

Đỉnh điểm, trong quá trình xô xát, anh B. bị đâm nhiều nhát vào người. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng hôm sau. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Dẫn nguồn tin từ báo Kiến Thức, tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Vị lãnh đạo xã Hợp Thanh cho hay, một số đối tượng liên quan tới vụ việc đã bị Công an huyện Mỹ Đức triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Được biết, anh B đã có hai con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi còn cháu nhỏ được hơn 2 tuổi.

Hiện vụ mâu thuẫn trong quán bida, người đàn ông bị đâm chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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