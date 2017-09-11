Sen và Nở là chị em dâu sống chung một nhà. Trong lúc cãi nhau, Sen cắt đứt một phần đầu lưỡi Nở gây thương tích 10%.

Nguyễn Thị Tuyết Sen và Nguyễn Thị Nở là chị em dâu sống chung một nhà. Vào lúc 11 giờ, ngày 17/4/2017, sau khi đi làm về, Sen và Nở xảy ra cãi cọ và đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Sen lao vào cắn lưỡi Nở khiến một phần đầu lưỡi bị đứt. Gia đình đã đưa Nở đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Đình.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định xác định, Nguyễn Thị Nở bị chấn thương gây đứt một phần đầu lưỡi được phẫu thuật điều trị. Hiện nạn nhân mất đầu lưỡi dẫn đến nói khó, nói không rõ từ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 11/9/2017, ông Nguyễn Công Binh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cũng theo lệnh phê chuẩn, bị can Sen sẽ được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng và có nơi cư trú ổn định theo quy định của luật hình sự hiện hành.

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