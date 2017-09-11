Mâu thuẫn gia đình, chị chồng cắn đứt lưỡi em dâu

Tin nóng 11/09/2017 14:33

Sen và Nở là chị em dâu sống chung một nhà. Trong lúc cãi nhau, Sen cắt đứt một phần đầu lưỡi Nở gây thương tích 10%.

Nguyễn Thị Tuyết Sen và Nguyễn Thị Nở là chị em dâu sống chung một nhà. Vào lúc 11 giờ, ngày 17/4/2017, sau khi đi làm về, Sen và Nở xảy ra cãi cọ và đánh nhau.

Mâu thuẫn gia đình, chị chồng cắn đứt lưỡi em dâu - Ảnh 1
Mâu thuẫn chị em dâu dẫn đến xô xát - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc xô xát, Sen lao vào cắn lưỡi Nở khiến một phần đầu lưỡi bị đứt. Gia đình đã đưa Nở đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Đình.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định xác định, Nguyễn Thị Nở bị chấn thương gây đứt một phần đầu lưỡi được phẫu thuật điều trị. Hiện nạn nhân mất đầu lưỡi dẫn đến nói khó, nói không rõ từ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 11/9/2017, ông Nguyễn Công Binh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cũng theo lệnh phê chuẩn, bị can Sen sẽ được tại ngoại do phạm tội ít nghiêm trọng và có nơi cư trú ổn định theo quy định của luật hình sự hiện hành.

Giật mình trước nhan sắc thay đổi chóng mặt của hoa hậu Phương Nga sau một tháng tại ngoại

Giật mình trước nhan sắc thay đổi chóng mặt của hoa hậu Phương Nga sau một tháng tại ngoại

Nhìn những bức ảnh mới nhất của hoa hậu Phương Nga, ít ai nghĩ rằng đây là cô gái tiều tụy đứng trước vành móng ngựa trong vụ kiện lừa đảo 16 tỷ đồng cách đây 1 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   bình định chị em dâu mâu thuẫn cắt đứt lưỡi cố ý gây thương tích chị chồng em dâu

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 51 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 51 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 51 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào