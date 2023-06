Theo công an, Tùng bị bắt giữ sau 4 giờ gây án, khi đang lẩn trốn tại phường Bửu Long. Thời điểm gây án, đối tượng này sử dụng súng giả bằng nhựa. Công an xác định đối tượng đã cướp được 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hoà) để điều tra liên quan vụ dùng súng uy hiếp cướp tài sản trong ngân hàng Agribank xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Tại thời điểm trên, chị T.T.T là khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và để số tiền 90 triệu đồng trên quầy. Đối tượng cầm súng uy hiếp và lấy số tiền 20 triệu đồng trên tổng số 90 triệu đồng của chị T. Sau đó, chạy ra ngoài và lên xe môtô tẩu thoát ra đường DT 768 hướng về xã Thiện Tân, bỏ lại hiện trường 1 vật giống súng bằng nhựa.

Quá trình tẩu thoát, Tùng chạy về phường Bửu Long, TP. Biên Hoà lẩn trốn. Vào cuộc điều tra, công an trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng. 4 giờ sau đó, Tùng bị bắt giữ cùng số tiền vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận hành vi cướp tài sản bên trong ngân hàng. Tùng khai nhận do thiếu nợ, cần tiền nên nảy sinh ý định dùng súng vào ngân hàng cướp tài sản.

Nghi phạm Tùng bị bắt giữ - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng giao dịch Thạnh Phú đang mở cửa phục vụ khách hàng thì một thanh niên mặc áo khoác màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang đi vào quầy giao dịch, tay cầm súng uy hiếp những người có mặt tại phòng giao dịch để cướp tài sản. Đối tượng đã lấy đi khoảng 20 triệu đồng của một khách hàng đang giao dịch tại đây. Khi lực lượng bảo vệ truy đuổi, đối tượng đã làm rớt khẩu súng ở hiện trường.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an TP. Biên Hòa và các phòng nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng và đã bắt giữ đối tượng gây án vài giờ sau đó. Khẩu súng đối tượng thực hiện vụ cướp được xác định là súng giả bằng nhựa.