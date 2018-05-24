Chiều 23/5, trao đổi với Báo Đất Việt, bố bé gái cho biết sau khi L. bị bắt, gia đình L. đã qua nhà xin lỗi và mong gia đình xin giảm nhẹ tội cho L. Tuy nhiên gia đình nạn nhân vẫn cương quyết để pháp luật xử lý đúng người đúng tội, nhất định không tha thứ cho nam thanh niên này.

Những ngày gần đây, cả xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng xôn xao trước vụ việc anh Đinh T. L. (cán bộ tư pháp xã) bị bắt để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu N.T. (14 tuổi, hàng xóm nghi phạm).

Nói về mối quan hệ giữa hai gia đình, bố nạn nhân ngậm ngùi kể, trước đây hai nhà cũng chỉ xã giao chứ không thân thiết gì. Một lần L. bị hàng xóm đâm bị thương nên ông chở L. đi bệnh viện. Từ đó nhà L. hay sang chơi, lâu dần thành thân thiết. Thậm chí bố nạn nhân còn nhận L. làm con nuôi vì rất quý mến nam thanh niên này.

"Hành động của L. với con gái tôi khiến gia đình tôi hết sức bức xúc. Nếu như nhiều gia đình khác có thể đã dẫn đến đánh nhau hay mâu thuẫn rồi, nhưng gia đình tôi muốn để pháp luật giải quyết", cha nạn nhân nói.

"Tôi không ngờ lại dẫn rắn về cắn gà nhà như vậy, càng thân thì lại càng lợi dụng để làm điều bậy bạ với con gái tôi", người cha tức giận.

Cũng theo gia đình nạn nhân, việc L. xâm hại với bé gái 14 tuổi chưa từng bị bắt quả tang. Cách đây không lâu, mẹ bé gái phát hiện một mảnh giấy vệ sinh bị kiến bu, vứt ở thùng rác trong nhà nên sinh nghi, ép bé gái khai nhận. Lúc này sự thật động trời mới lộ ra.

Tối 22/4, L. chở mẹ bé gái đến sân chợ ngoài xã rồi đi về nhà. Thấy L. có biểu hiện lạ, người mẹ quay về thì phát hiện một ít giấy vệ sinh có mùi lạ, bị kiến bu. Thời điểm trước đó L. cũng đi loanh quanh phía sau nhà nên bà mẹ gặng hỏi bé gái.

Tra hỏi mãi, thậm chí phải đánh rất đau cô bé mới khai ra là bị L. làm hại rất nhiều lần. Vì hay đến nhà chơi nên L. biết rất rõ thời gian làm việc của cha mẹ bé gái. Cứ khi nào cả nhà không có ai L. lại đến.

Bé gái 14 tuổi khai bị cán bộ tư pháp xã xâm hại nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

"Một ngày làm việc ở công sở 4 tiếng thì hắn cứ vòng đi vòng lại vào gia đình tôi tới vài lần. Lúc đó chúng tôi đi làm nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Không ngờ hắn lợi dụng hại đời con bé, cũng may sau vụ việc tinh thần cháu cũng khá ổn định. Có thể cháu còn nhỏ nên chưa hiểu được hậu quả của chuyện vừa rồi, tôi chỉ lo vài năm nữa khi cháu nhận thức được rồi, chuyện này sẽ khiến cháu bị ảnh hưởng", mẹ nạn nhân ngậm ngùi.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã làm đơn gửi công an rồi cho cháu N.T. đi giám định. Chính Đinh T.L. cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Tại địa phương, người dân tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi của L. Bản thân L. học Đại học Luật, lại làm tư pháp, đáng lẽ phải hiểu rõ luật hơn ai hết, vậy mà lại dám gây ra vụ việc động trời như thế.

Trưởng thôn 5 (xã Tiên Hoàng) cho biết trong mắt mọi người, L. rất chăm chỉ và hiền lành. Giữa gia đình L. và gia đình bé gái khá thân thiết. Vợ chồng L. lấy nhau đã hơn 10 năm nhưng chưa sinh con, cặp đôi cũng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng.

Kinh tế gia đình L. cũng thuộc diện ổn định. Bố L. đi làm lương mỗi tháng khoảng 4-5 triệu, L. là cán bộ tư pháp còn vợ làm nông nghiệp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.