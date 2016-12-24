Đêm 23/12, một vụ tai nạn đường sắt thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP HCM) khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 đêm cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực đường ray thuộc phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM (cách rào chắn khoảng 50m) tá hỏa phát hiện người đàn ông (khoảng 40 tuổi) bị tàu hỏa mang số hiệu SQN4 (chạy tuyến ga Sài Gòn – TP. Quy Nhơn) tông trúng, văng khỏi đường ray tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, người lái tàu hỏa đã cho phương tiện dừng lại, lập biên bản với cơ quan chức năng (khoảng 30 phút) rồi tiếp tục lộ trình.

“Lúc đó tôi thấy người đàn ông này đi loạng choạng ngoài đường ray, khi tàu đến mọi người hốt hoảng hô hoán cho người này tránh ra nhưng không kịp”, một người dân chứng kiến kể.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận có mặt, ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa. Đến 23h đêm cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

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