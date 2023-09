Tìm được cô sơn nữ tên L. cùng huyện và giao cho “má mì” đưa sang Trung Quốc, Dương và May dễ dàng nhận 60 triệu đồng. Sau khi L. trốn thoát và tố cáo, 2 thanh niên đã bị bắt vì hành vi mua bán người.

Những cô sơn nữ vùng cao xinh đẹp nhưng nhẹ dạ cả tin, học vấn thấp với mong muốn kiếm nhiều tiền phụ giúp gia đình luôn là đối tượng bọn buôn người nhắm đến. Những năm gần đây, hàng loạt đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc đã bị công an triệt phá nhưng vấn nạn này vẫn còn tồn tại dai dẳng trong xã hội.

Vào năm 2013, tại huyện miền núi Kỳ Sơn phía tây tỉnh Nghệ An, cô gái trẻ Dương Thị L. (21 tuổi) trú tại bản Keo Con, xã Keng Đu đã bị hai tên Lương Văn Dương (22 tuổi) trú tại bản Đỉnh Sơn I, xã Hữu Kiệm và Pịt Văn May (28 tuổi) trú tại bản Đồn Boọng, xã Na Loi lừa đón xe đưa xuống thành phố Vinh giao cho người phụ nữ tên Lữ Thị Kim trú cùng bản với Dương để bán sang Trung Quốc.

Một thời gian sau, chị L. may mắn trốn thoát và trở về Việt Nam làm đơn tố cáo.

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, ngày 8-9, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lương Văn Dương và Pịt Văn May điều tra về hành vi Mua bán người. Tại đây, hai đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào năm 2013, khi giao chị L. cho Kim, Kim đưa cho Dương 30 triệu đồng và hứa hẹn khi nào bán được L. sẽ gửi thêm cho Dương và May 50 triệu đồng. Số tiền nhận được từ Kim, Dương đưa cho May 20 triệu đồng, bản thân giữ 10 triệu đồng. Một tuần sau, Kim chuyển cho Dương 30 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

