Khai báo y tế không trung thực, một F1 khiến 20 nhân viên y tế bị cách ly khẩn cấp

Tin nóng 03/02/2021 18:04

Qua quá trình sàng lọc COVID-19, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện trường hợp một người được xác định là F1 ở tỉnh, nhưng lại khai báo địa chỉ ở TP.HCM. Sự việc khiến 20 nhân viên y tế có liên quan phải đi cách ly khẩn cấp.

Mới đây tại một bệnh viện chuyên khoa nhi ở TP.HCM, một phụ huynh đưa con đi khám bệnh đã khai báo địa chỉ của mình ở TP.HCM. Tuy nhiên thực tế người này là F1 ở một địa phương (do trước đó có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, nên đang được truy vết).

Đến khi Trung tâm y tế quận thông báo cần truy vết thì bệnh viện mới biết. Ngay lập tức, đơn vị đã thực hiện truy xuất camera ra quyết định phải cách ly, xét nghiệm khẩn cho 20 nhân viên bệnh viện đã tiếp xúc với F1 này.

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Sự việc F1 khai báo y tế không trung thực đã khiến các nhân viên y tế có liên quan phải cách ly - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Theo Sở Y tế TP.HCM, khai báo y tế trong sàng lọc COVID-19 chỉ phát huy tác dụng khi người khai báo trung thực và nội dung khai báo phải luôn được cập nhật kịp thời, nhất là yếu tố dịch tễ. Đồng thời, các bệnh viện cần tăng cường cải tiến chất lượng của hoạt động khai báo y tế để không bỏ sót bất kì trường hợp F nào.

Khai báo y tế không trung thực, một F1 khiến 20 nhân viên y tế bị cách ly khẩn cấp - Ảnh 2

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