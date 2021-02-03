Kết quả xét nghiệm hơn 800 F1 liên quan đến ca nhiễm tại 2 trường Đại học FPT và Đại học Thủ Dầu Một

Tin nóng 03/02/2021 23:20

Ngày 3/2, cơ quan y tế đã công bố kết quả xét nghiệm của gần 700 mẫu xét nghiệm liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Đại học FPT - Hòa Lạc và 120 trường hợp F1 còn lại liên quan đến ca bệnh tại Đại học Thủ Dầu Một.

Mới đây, 2 trường Đại học FPT - Hòa Lạc (Hà Nội) và Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đều có ca dương tính với virus SARS-CoV2. Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất, các trường phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly những trường hợp có liên quan.

Vào 3/2, cả 2 khu vực đều đưa ra thông báo những trường hợp có liên quan đến những ca nhiễm vừa qua tại 2 trường Đại học, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2.

Liên quan tới bệnh nhân N.H.L. sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT - Hoà Lạc, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, tất cả 694 mẫu xét nghiệm COVID-19 của các cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên của trường này đều âm tính. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thạch Thất đã ra thông báo về việc gỡ bỏ phong tỏa tại trường FPT - Hòa Lạc. Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tại cơ sở này được phép di chuyển ra khỏi cơ sở này.

Trong khi đó, Sở Y tế Bình Dương cũng cho hay, đến chiều nay 3/2, 120 trường hợp còn lại là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một đang cách ly tại các trung tâm của Bình Dương cũng có kết quả âm tính lần 1. Như vậy, tất cả các trường hợp F1 gồm giảng viên, sinh viên tiếp xúc rất gần với nữ sinh viên N. T. M. A. của trường đều âm tính. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định được nguồn lây bệnh của bệnh nhân 1843 từ bệnh nhân 1801.

covid 19 1
Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - Ảnh: Tiền Phong

Đại diện 2 phía nhà trường đều cho biết, trong những ngày qua, các trường hợp đang thực hiện cách ly đều tuân thủ tốt các quy trình của ngành y tế. Tất cả đều hợp tác tốt nên tình trạng sức khỏe được đảm bảo. Trong những ngày cách ly, nhiều cá nhân, đơn vị đã ủng hộ đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm gửi vào tận nơi nhằm chia sẻ và động viên các bạn.

Hiện, cả 2 khu vực vẫn tiếp tục thực hiện công tác truy vết và cách ly trong suốt quá trình phòng chống dịch bệnh.

Kết quả xét nghiệm hơn 800 F1 liên quan đến ca nhiễm tại 2 trường Đại học FPT và Đại học Thủ Dầu Một - Ảnh 2

Thực hư chuyện có thể điều trị COVID-19 tại nhà

Thực hư chuyện có thể điều trị COVID-19 tại nhà

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin người dân không có khả năng tới bệnh viện thì sử dụng thau nước lạnh, chanh tươi và dụng cụ đo nhiệt độ... để tự chữa Covid-19 và cam kết: "Đừng lo, chỉ cần làm theo hướng dẫn này là có thể khỏi đến 99%".

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam dương tính với Covid-19 dương tính với SARS-CoV-2

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào