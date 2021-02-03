Kết quả xét nghiệm hơn 800 F1 liên quan đến ca nhiễm tại 2 trường Đại học FPT và Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 3/2, cơ quan y tế đã công bố kết quả xét nghiệm của gần 700 mẫu xét nghiệm liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Đại học FPT - Hòa Lạc và 120 trường hợp F1 còn lại liên quan đến ca bệnh tại Đại học Thủ Dầu Một.

Mới đây, 2 trường Đại học FPT - Hòa Lạc (Hà Nội) và Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đều có ca dương tính với virus SARS-CoV2. Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất, các trường phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly những trường hợp có liên quan. Vào 3/2, cả 2 khu vực đều đưa ra thông báo những trường hợp có liên quan đến những ca nhiễm vừa qua tại 2 trường Đại học, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2.

Liên quan tới bệnh nhân N.H.L. sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT - Hoà Lạc, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, tất cả 694 mẫu xét nghiệm COVID-19 của các cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên của trường này đều âm tính. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thạch Thất đã ra thông báo về việc gỡ bỏ phong tỏa tại trường FPT - Hòa Lạc. Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tại cơ sở này được phép di chuyển ra khỏi cơ sở này. Trong khi đó, Sở Y tế Bình Dương cũng cho hay, đến chiều nay 3/2, 120 trường hợp còn lại là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một đang cách ly tại các trung tâm của Bình Dương cũng có kết quả âm tính lần 1. Như vậy, tất cả các trường hợp F1 gồm giảng viên, sinh viên tiếp xúc rất gần với nữ sinh viên N. T. M. A. của trường đều âm tính. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định được nguồn lây bệnh của bệnh nhân 1843 từ bệnh nhân 1801.

Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - Ảnh: Tiền Phong Đại diện 2 phía nhà trường đều cho biết, trong những ngày qua, các trường hợp đang thực hiện cách ly đều tuân thủ tốt các quy trình của ngành y tế. Tất cả đều hợp tác tốt nên tình trạng sức khỏe được đảm bảo. Trong những ngày cách ly, nhiều cá nhân, đơn vị đã ủng hộ đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm gửi vào tận nơi nhằm chia sẻ và động viên các bạn. Hiện, cả 2 khu vực vẫn tiếp tục thực hiện công tác truy vết và cách ly trong suốt quá trình phòng chống dịch bệnh.

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