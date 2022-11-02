Theo báo cáo từ hội đồng chuyên môn, sản phụ T.T.H. (40 tuổi, ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) mang thai lần thứ 4 (thai 40 tuần), ba lần đầu đẻ thường. Khoảng 23h tối 19/10, bệnh nhân thấy đau bụng từng cơn, ra máu âm đạo, ngã, ngất xỉu, không thấy gì và được gia đình đưa vào nhập viện lúc 0h5 sáng 20/10.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 2/11, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết phía sở đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương về nội dung cuộc họp hội đồng chuyên môn kết luận vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện này.

Khoảng 0h20 sáng 20/10, kíp phẫu thuật mổ cấp cứu lấy ra một bé trai, ngạt trắng; hồi sức tích cực nhưng sau 30 phút không có kết quả, bé tử vong.

Về sản phụ, bệnh nhân H. ngừng tuần hoàn ba lần, đã được hồi sức tích cực và có nhịp tim trở lại. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Các bác sĩ trực lãnh đạo, gây mê hồi sức, phẫu thuật viên đều giải trình cho rằng thời điểm sản phụ mổ cấp cứu, kíp trực đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương tiện, phòng mổ, thuốc men.

Bác sĩ Cao Tiến Hùng - phẫu thuật viên, cố vấn chuyên môn - nhận định đây là một trường hợp tắc mạch ối điển hình với các triệu chứng như bệnh nhân lú lẫn, hốt hoảng, kích thích nhiều, khó thở, nổi vân tím toàn thân… Kíp trực đã khẩn trương hồi sức và mổ cấp cứu bệnh nhân rất kịp thời, chính xác, không chậm trễ, do dự.

Sau khi nghe báo cáo của kíp trực, ông Lê Đức Hải kết luận chẩn đoán bệnh nhân bị sốc trụy mạch, theo dõi tắc mạch ối; thai 40 tuần chuyển dạ con thứ 4, vỡ ối sớm, suy thai.

Toàn bộ quá trình tiếp nhận, khám, chẩn đoán điều trị, diễn biến của sản phụ, trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho đến khi chuyển lên tuyến trên đều diễn ra hết sức khẩn trương, kịp thời, chính xác.

"Xác định đây là trường hợp tối cấp cứu, xử lý đúng quy trình chuyên môn. Không có sai sót, sai phạm, chậm trễ trong quá trình tiếp đón, xử trí, cấp cứu bệnh nhân" - báo cáo nêu.

Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, theo thông tin của báo Người Lao động, sau kh vụ việc 2 mẹ con sản phụ tử vong xảy ra tạ bệnh viện, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết đơn vị vừa có công văn yêu cầu giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị của bệnh nhân, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trường hợp xác định có sai phạm yêu cầu bệnh viện thành lập hội đồng kỷ luật làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp. Đồng thời, phải phân tích, đánh giá, đưa ra khuyến cáo phòng ngừa nhằm tránh các trường hợp tái diễn về sau.