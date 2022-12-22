Hồ hởi tham gia 'tour tham quan 0 đồng', nhiều người cao tuổi ở Hà Nội phải trả cái giá 'đắng chát'

Sự việc đã xảy ra hơn một tháng nhưng mỗi khi nhắc lại, bà Đặng Kim Oanh (70 tuổi), cư dân cụm 12, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội), vẫn không kìm được những giọt nước mắt ấm ức.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, một đơn vị mời tham quan miễn phí tại Lạng Sơn đã thu hút đến 83 phụ nữ cao tuổi tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) hồ hởi đăng ký tham gia. Thế nhưng, khi đến Bắc Ninh, những người này đã bị giăng bẫy lột sạch tiền, cay đắng quay về Hà Nội.

Đúng hẹn, 6h sáng ngày 23/10 một người giới thiệu là Quang cùng 3 xe ô tô đã đến phường Hoàng Văn Thụ đón nhóm phụ nữ cao tuổi lên đường đi tham quan. Theo lịch trình, đoàn sẽ tham quan chùa Phật Tích, Đền Đô, tham quan khu trồng cây ăn quả và sản xuất công nghệ cao của Công ty TTHH nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp CNC. Sau đó, đoàn sẽ dùng bữa trưa và tiếp tục hành trình tham quan đền Mẫu Đồng Đăng, chợ Đông Kinh và 17h quay về Hà Nội.

Bà Oanh cho biết, khoảng giữa tháng 10/2022, bà được một số người trong phường thông báo đến nhà văn hóa thôn nhận quà là sữa của một nhóm người mang đến tặng. Cũng như nhiều người khác, bà Oanh đã rất phấn khởi khi nhận được quà của nhóm người tự xưng là của một công ty, đến tri ân cho người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10). Chưa dừng ở đó, nhóm người này còn mời các cụ là phụ nữ cao tuổi tại phường đi tham quan miễn phí một ngày tại Bắc Ninh và Lạng Sơn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Có tổng cộng 83 người đã đăng ký "tour tham quan 0 đồng", trong đó có bà Oanh.

Sau khi đến Bắc Ninh, đoàn đã đến làm lễ tại chùa Phật Tích và Đền Đô rồi di chuyển đến một nhà hàng tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, để dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, cả đoàn được một nhóm người giới thiệu các sản phẩm dược liệu Công ty tự trồng trên 2ha, nơi đoàn sẽ đến tham quan. Nhóm người này cho biết: "Các sản phẩm chỉ tặng không bán". Thế nhưng, họ nhờ những người tham quan mua và thanh toán tiền theo kiểu chỉ "diễn" để quay phim chụp ảnh. Toàn bộ sản phẩm sẽ được tặng, tiền sẽ hoàn trả lại ngay.

"Tôi cũng chọn mua một số sản phẩm, sau đó họ đều hoàn trả tiền. Ai cũng tham gia mua một cách rất nhiệt tình, có những sản phẩm lên đến 2,5 triệu đồng và cũng được trả lại tiền ngay sau đó. Chúng tôi được tặng luôn sản phẩm. Ai không có tiền mua thì vay những người khác trong đoàn. Người cho vay tiền còn được "thưởng" thêm một sản phẩm" - bà Oanh kể lại.



Các nạn nhân đến Công an thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trình báo sự việc Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ "mua giả vờ, được quà thật" diễn ra sôi nổi và tiền được hoàn trả nhanh chóng thì cái bẫy bắt đầu sập xuống khiến gần 100 người phụ nữ đắng cay nhận ra thì đã quá muộn. Theo đó, khi mọi người đang tất bật cho quà tặng vào các túi xách và chưa kịp nhận lại tiền cho những món quà đã mua sau đó thì nhóm người trên sân khấu đã "biến mất". Riêng bà Oanh với các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Linh Chi… với số tiền 4,9 triệu đồng đã không được hoàn tiền.

Khi mọi người chưa kịp định thần đã xuất hiện nhóm người lạ mặt yêu cầu tất cả lên xe để tiếp tục hành trình lên Lạng Sơn. Thế nhưng, lúc này trong đoàn không ai còn một xu dính túi, cả đoàn từ chối tiếp tục hành trình. Hai xe đã quay về Hà Nội, các thành viên còn lại trên xe số 3 đã yêu cầu tài xế đưa đến Công an thành phố Từ Sơn tường trình sự việc.

Lọ xịt họng có giá 800.000 đồng và sản phẩm thực phẩm chức năng có giá 2,5 triệu đồng được bán cho những người tham gia chuyến tham quan - Ảnh: báo Giáo dục và thời đại

Theo danh sách các nạn nhân, người mất ít tiền nhất là 500-800 nghìn nhưng số này rất ít. Hầu hết các nạn nhân đều mất tiền triệu như bà Oanh mất 4,9 triệu đồng, bà Phương Nga mất 8,2 triệu đồng, bà Song Hạnh mất 11,9 triệu đồng…

Trong số các nạn nhân bị lừa tiền, có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương như trường hợp bà Nguyễn Thị Thông (70 tuổi). Gia đình bà Thông khó khăn, đi tham quan cùng đoàn nhưng bà Thông không có một nghìn nào mang theo. "Tôi không có tiền nhưng cũng được các chị em trong đoàn cho vay mua khoảng 6-7 sản phẩm. Những sản phẩm đầu tôi đều được trả lại tiền nhưng khi những hộp thuốc đắt tiền chưa lấy lại thì họ đã đi mất. Tổng cộng tôi mất 3,3 triệu đồng. Tôi không có lương hưu, nhà nghèo và đang ở với người con bị bệnh. Sau khi bị lừa, tôi vẫn chưa dám nói với con. Mấy đêm liền mất ngủ vì tiếc số tiền lớn khiến tôi phát bệnh. Giờ chưa biết lấy đâu ra tiền để trả" - bà Thông chua chát nói.

Qua tìm hiểu được biết, trong số 83 nạn nhân hầu hết có địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ, một số khác ở phường Mai Động. Một nạn nhân cho biết, cách đây khoảng 2 tuần có một người tự xưng là người đã tổ chức chuyến tham quan tìm đến phường để xin "khắc phục" hậu quả. Có khoảng 10 người đã nhận lại được tiền nhưng không phải ai cũng nhận đủ.

"Người này nói sẽ cố gắng trả lại hết tiền cho các nạn nhân nhưng kể từ đó, họ không quay lại. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại đều không liên lạc được. Lúc này chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của Công an Từ Sơn. Tôi đã bỏ ra 12 triệu mua sản phẩm và hiện mới được trả lại 2,5 triệu đồng. Có thể chúng tôi sẽ không bao giờ lấy lại được tiền nhưng mong sẽ không còn ai là nạn nhân nữa", bà H. chia sẻ.

Được biết, sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, Công an thành phố Từ Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra. Các nạn nhân vẫn đang nóng lòng chờ kết quả nhưng đã hơn một tháng, sự việc vẫn chưa có kết quả.

Cảnh mua sản phẩm, trao tiền diễn ra bên trong căn phòng - Ảnh: báo Giáo dục và thời đại

Chia sẻ với báo Giáo dục và thời đại, cũng là thành viên trong chuyến tham quan, một đôi vợ chồng trú tại Tổ dân phố số 6 (phường Văn Miếu) cho biết khi chưa hết hành trình tham quan, nhưng trong túi họ chỉ còn lại vỏn vẹn 100.000 đồng.

“Đoàn lên đến chợ Đông Kinh thì đã là hơn 7 giờ tối và chợ gần như đã đóng cửa. Không tiền, mệt mỏi, chúng tôi và nhiều người khác quyết định chờ trên xe để về Hà Nội. Đến Bắc Giang, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để mua một túi bánh đa ăn tạm. Hơn 11 giờ khuya, chúng tôi về đến Hà Nội, ai cũng than mệt mỏi sau một ngày bị hành xác” - nạn nhân kể lại.

Ông C. (một người dân tham gia chuyến tham quan) cho biết, sau khi sự việc xảy ra ông đã tìm hiểu và biết gần như tất cả người đi tham quan đều đã mua hàng. Người mất ít nhất 800.000 đồng, người mất nhiều số tiền lên đến 8 - 9 triệu đồng. Mất tiền nhưng toàn bộ số sản phẩm đã mua về ông C. không dám dùng vì không rõ nguồn gốc xuất xứ.