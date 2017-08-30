Từ TP.HCM lên TP.Pleiku (Gia Lai) tìm gặp bạn gái cũ nhưng bị từ chối, nam thanh niên điên cuồng rút dao đâm khiến một người tử vong, một người trọng thương rồi tự sát.

Theo thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, chiều ngày 29/8/2017, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên đâm chết người rồi tự sát trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 ngày 29/8/2017 tại số nhà 25/21 đường Nguyễn Tuân, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Người dân địa phương cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Hữu Trí (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) từ TP.HCM lên TP.Pleiku (Gia Lai) tìm gặp một người phụ nữ nhưng bị từ chối.

Vì bị từ chối, Trí nổi cơn thịnh nộ dọa sẽ giết cô gái mình hẹn gặp. Quá hoảng sợ, người phụ nữ đã liên lạc cho Nguyễn Việt Nam Vinh (trú tại phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Văn Thuần (trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai) đến giúp đỡ, can ngăn.

Khi họ đến hiện trường, Trí hung hăng rút dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân Vinh gục chết ngay tại chỗ. Khi Thuần lao vào định tước con dao trên tay mình, Trí đã đâm trọng thương đối phương rồi tự sát.

Ngay sau khi vụ hỗn chiến xảy ra, người dân xung quanh nhanh chóng đưa người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai người dân xung quanh.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

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