Hẹn bạn gái cũ gặp mặt nhưng bị từ chối, nam thanh niên hung hăng rút dao đâm 2 người thương vong rồi tự sát

Tin nóng 30/08/2017 09:54

Từ TP.HCM lên TP.Pleiku (Gia Lai) tìm gặp bạn gái cũ nhưng bị từ chối, nam thanh niên điên cuồng rút dao đâm khiến một người tử vong, một người trọng thương rồi tự sát.

Theo thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, chiều ngày 29/8/2017, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên đâm chết người rồi tự sát trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 ngày 29/8/2017 tại số nhà  25/21 đường Nguyễn Tuân, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Người dân địa phương cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Hữu Trí (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) từ TP.HCM lên TP.Pleiku (Gia Lai) tìm gặp một người phụ nữ nhưng bị từ chối. 

Vì bị từ chối, Trí nổi cơn thịnh nộ dọa sẽ giết cô gái mình hẹn gặp. Quá hoảng sợ, người phụ nữ đã liên lạc cho Nguyễn Việt Nam Vinh (trú tại phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Văn Thuần (trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai) đến giúp đỡ, can ngăn.

Khi họ đến hiện trường, Trí hung hăng rút dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân Vinh gục chết ngay tại chỗ. Khi Thuần lao vào định tước con dao trên tay mình, Trí đã đâm trọng thương đối phương rồi tự sát.

Hẹn bạn gái cũ gặp mặt nhưng bị từ chối, nam thanh niên hung hăng rút dao đâm 2 người thương vong rồi tự sát - Ảnh 1
Hiện trường sau vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 2 người trọng thương - Ảnh: Internet

Ngay sau khi vụ hỗn chiến xảy ra, người dân xung quanh nhanh chóng đưa người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai người dân xung quanh.

Hẹn bạn gái cũ gặp mặt nhưng bị từ chối, nam thanh niên hung hăng rút dao đâm 2 người thương vong rồi tự sát - Ảnh 2
Tại hiện trường, cơ quan công an thu thập được con dao bấm dính đầy máu, một chiếc xe máy ngã giữa đường. - Ảnh: Internet

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Vào nhà trộm cắp tài sản, dùng dao đâm trọng thương công an xã nhưng sau đó kẻ gian lại làm điều không ai ngờ đến

Vào nhà trộm cắp tài sản, dùng dao đâm trọng thương công an xã nhưng sau đó kẻ gian lại làm điều không ai ngờ đến

Sau khi trộm tài sản và bị công an xã phát hiện, nghi can dùng dao đâm trọng thương đối phương rồi làm điều khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử hỗn chiến đâm chết người bạn gái cũ

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 6 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 6 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 6 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào