Hành động của Tài Mụn sau khi đâm 5 'hiệp sĩ' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tin nóng 17/05/2018 09:52

Sau khi đâm 5 'hiệp sĩ', Tài Mụn trở về nhà và sinh hoạt bình thường chứ không lẩn trốn như nhiều người đồn đoán.

Tối 14/5, Công an TPHCM đã vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài Mụn, SN 1994, trú phường Tân Chánh Hiệp quận 12, TPHCM). Tài là nghi can chính trong vụ đâm thương vong 5 "hiệp sĩ" xảy ra vào tối 13/5, trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3).

Theo cơ quan chức năng, Tài Mụn rất to khỏe và manh động. Cả 5 hiệp sĩ bị y đâm gục chỉ trong vòng 13 giây. Khi bị vây bắt, Tài Mụn dùng hung khí cố thủ, cơ quan công an đã phải nổ súng để áp chế đối tượng này.

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, bà Tám (hàng xóm Tài) cho biết, khi Tài bị công an ập đến bắt, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Nguyên nhân vì tối 13/5, sau khi đâm thương vong 5 "hiệp sĩ", Tài trở về nhà và sinh hoạt như bình thường. Thậm chí đối tượng còn ngồi nhậu vui vẻ với bạn bè. Lúc đó thông tin về vụ việc đã tràn ngập trên mặt báo, mọi người trên bàn nhậu cũng bàn tán xôn xao nhưng Tài Mụn vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì.

Hành động của Tài Mụn sau khi đâm 5 'hiệp sĩ' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Sau khi đâm thương vong 5 'hiệp sĩ', Tài Mụn ngồi nhậu cùng bạn bè, tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra - Ảnh: Internet

Theo lời khai của đối tượng, tối 13/5, Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, trú tại Xuân Thới, Hóc Môn) rủ Nguyễn Tấn Tài đi trộm xe máy. Cả hai mang theo hung khí, đến khu vực đường Cách mạng tháng 8 thì phát hiện một chiếc xe SH đang dựng trên vỉa hè. Cả hai đang bẻ khóa chiếc xe thì bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện. 

Tài rút hung khí đâm tử vong anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định), khiến ba "hiệp sĩ" khác bị thương nặng. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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