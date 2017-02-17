Hàng trăm sinh viên hốt hoảng khi nhà giữ xe ở ký túc xá bốc cháy

Ngọn lửa bùng lên và lan nhanh khiến hàng trăm sinh viên ở trong ký túc xá hốt hoảng. Vụ cháy không làm ai bị thương nhưng thiêu rụi 10 xe máy dựng trong nhà xe của ký túc xá ĐH y dược TP.HCM.

Khoảng 17 giờ ngày 17.2, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong khuôn viên ký túc xá Đại học y dược TP.HCM (Q.5, TP.HCM), khiến hàng trăm sinh viên hốt hoảng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ nhà giữ xe của ký túc xá sau đó lan nhanh khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 8 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy, di dời hơn 200 xe máy đến nơi an toàn.

Rất may vụ cháy không làm ai bị thương, tuy nhiên, 10 xe máy trong nhà xe bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-tram-sinh-vien-hot-hoang-khi-nha-giu-xe-o-ky-tuc-xa-boc-chay-180429.html