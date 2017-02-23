Hai vợ chồng chết ngạt trong nhà nghi dùng than tổ ong nấu nước lèo

Tin nóng 23/02/2017 16:15

Thấy nhà khóa cửa, lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng nằm chết trên gác, còn người con gái bất tỉnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến đầu giờ chiều ngày 23.2, Công an Q.7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai vợ chồng ông P.H.T (54 tuổi) chết trong căn nhà ở hẻm đường Nguyễn Văn Linh (P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày (23.2), một bảo vệ ở công ty may không thấy ông T (cũng làm bảo vệ) đến công ty trực. Nhiều lần người này gọi điện nhưng ông T không bắt máy.

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Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên bảo vệ đến nhà tìm ông T thì thấy cửa khóa nên trình báo công an.

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng ông T nằm chết trên gác, cạnh đó là người con gái 17 tuổi.

Cô gái được cơ quan chức năng nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng nay, vợ ông T dùng than tổ ong nấu nước lèo để bán đồ ăn sáng. 

“Nhiều khả năng do khói từ than tổ ong bốc lên khiến ba người trong căn nhà rộng khoảng 12 m² bị ngạt khói”, một điều tra viên cho hay.

Tại hiện trường, Công an thu giữ một số viên than tổ ong để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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