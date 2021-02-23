Hải Phòng: Đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu, hỗ trợ lương thực 45.000 đồng/ngày cho người dân vùng phong tỏa

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hải Phòng đã ban hành chỉ thị áp dụng các biện pháp cấp bách nhằm “chặn đứng” COVID-19.

UBND thành phố Hải Phòng quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với 3 địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19, gồm: Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; Khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, quận Lê Chân. Thời gian thực hiện từ 5 giờ ngày 22/2/2021 đến 24 giờ ngày 8/3/2021. Trong thời gian thực hiện phong tỏa, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hỗ trợ lương thực và thực phẩm thiết yếu cho người dân với mức 45.000 đồng/người/ngày. Công tác này được giao Tổ Công tác thực hiện mua sắm hàng hóa, lương thực, thực phẩm của thành phố phối hợp với địa phương thực hiện.

Thành phố Hải Phòng cũng tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương trong vòng 15 ngày, kể từ 18h00 ngày 22/2/2021. Các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng hoạt động trở lại từ 18 giờ ngày 22/2/2021. Các tổ có nhiệm vụ rà soát và phát hiện các trường hợp công dân ra vào địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; giám sát nơi ở của các lái xe liên tỉnh, các trường hợp cách ly y tế tại nhà và việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của thành phố.

Các tổ kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố Hải Phòng hoạt động trở lại từ 18h chiều 22/2/2021 - Ảnh: VOV Các địa phương trong thành phố Hải Phòng khẩn cấp chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung, yêu cầu đảm bảo đúng quy định về an toàn trong khu cách ly, không để lây nhiễm chéo. Sở Y tế thực hiện ngay việc mua sắm trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm… và chuẩn bị các cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo kịch bản. UBND thành phố Hải Phòng cũng tạm đình chỉ các hoạt động, như: Các khu du lịch, các khách sạn, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, bar, game, phòng tập yoga, bi-a, các hoạt động thể thao trong nhà, hoạt động thể thao ngoài trời trên 10 người, sân golf và sân tập golf....; Tạm dừng hoạt động của trạm dừng nghỉ đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn huyện An Lão (Hải Phòng)... cho đến khi có thông báo mới của thành phố. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại Hải Phòng cũng đóng cửa; chỉ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất... được hoạt động. Mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết; không ra khỏi nhà sau 22h hằng ngày (trừ trường hợp khẩn cấp hoặc đi làm ca đêm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố). Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp nơi công cộng và nơi làm việc; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng.

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