Hải Phòng: Dỡ bỏ phong tỏa 2 bệnh viện vào hôm nay, 9/2

Tin nóng 09/02/2021 05:59

Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (TP Hải Phòng) sẽ được dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 9/2 theo thông tin từ cuộc họp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng diễn ra chiều 8/2.

Từ ngày 9/2/2021 (tức 28 tháng Chạp), Hải Phòng sẽ thực hiện dỡ bỏ phong tỏa đối với Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản. Điều chỉnh một số hoạt động công cộng phục vụ nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của Nhân dân trong dịp Tết, đi đôi với việc chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đồng thời, cho phép mở cửa trở lại các sân golf với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 đối với tất cả những người làm việc tại các sân golf và không nhận khách ngoài thành phố...

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Hải Phòng sẽ thực hiện dỡ bỏ phong tỏa đối với Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản vào 9/2 - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo đó, Ban lãnh đạo phòng chống dịch TP Hải Phòng yêu cầu các địa phương duy trì hoạt động của những Tổ kiểm soát dịch. Tất cả phải luôn trong tư thế sẵn sàng và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, từng địa phương cần quan tâm chăm lo cho người dân đón Tết an toàn trong mùa dịch.

Tại các chốt cửa ngõ của TP Hải Phòng cần kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để người từ vùng dịch vào TP, nếu vào cần cách ly theo quy định. Vấn đề kiểm soát giao thông cũng được thực hiện nghiêm ngặt đối với đường thủy hay đường hàng không.

Đặc biệt đối với đường hàng không, Hải Phòng yêu cầu thực hiện kiểm tra và khai báo y tế tất cả hành khách trên các chuyến bay đến từ vùng dịch, nhất là các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh để quản lý chặt chẽ; thực hiện xét nghiệm cho tất cả các nhân viên của Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

Hải Phòng: Dỡ bỏ phong tỏa 2 bệnh viện vào hôm nay, 9/2 - Ảnh 2

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

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