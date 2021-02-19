Hải Dương: Thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, 1 trong số đó là F1 của ca bệnh có lịch trình di chuyển dày đặc

Tin nóng 19/02/2021 10:46

Sáng 19/2, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương này ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 trong số đó là F1 của ca bệnh có lịch trình di chuyển dày đặc.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương, 2 ca dương tính mới bao gồm: 

+Trường hợp N.Đ.T. (trú phố Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu) là F1 của ca bệnh N.T.M.P. (SN 1993).

+Trường hợp V.V.C. (SN 1989, trú xã Liên Hồng, làm tại Công ty Kagaku Cẩm Giàng) là F1 của ca bệnh N.V.D.

Ngay sau khi có thông tin, UBND phường Nhị Châu và xã Liên Hồng đã khẩn trương thiết lập vùng cách ly y tế xung quanh nơi ở của hai ca nghi nhiệm. Đồng thời truy vết F1, F2.

Theo BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương, ca bệnh N.T.M.P. (SN 1993, trú phường Quang Trung, TP Hải Dương), là nhân viên phòng giao dịch Lê Thanh Nghị.

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Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp liên quan đến 2 ca nghi nhiễm nói trên - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Lịch trình của bệnh nhân N.T.M.P.:

Các ngày 1-3/2, chị N.T.M.P đi kê khai tài sản của khách hàng ở huyện Tứ Kỳ. Có đưa khách đi công chứng tại số 38 Trần Bình Trọng, tiếp xúc trực tiếp với nhân viên phòng công chứng và khách hàng.

Ngày 4-5/2, cùng trưởng phòng đến thẩm định khách hàng tại 281 Ngô Quyền sau đó làm việc tại văn phòng.

Ngày 6/2, đi mua bia, đồ tại cửa hàng tạp hóa Long Xoan tại chợ Kho Đỏ, mua hoa tại cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Linh. Chiều, đi cùng chồng tới lễ Đình Hàn Giang, TP Hải Dương, ó tiếp xúc với chị chồng, anh rể và các cháu.

Ngày 7/2, đưa con đi chợ hoa trên đường Nguyễn Văn Linh.

Ngày 8/2, làm việc tại trụ sở chi nhánh, có tiếp xúc khách hàng.

Ngày 9/2, làm việc tại phòng, báo cáo lãnh đạo phòng về trường hợp anh rể có tiếp xúc gần với F0 tại Công ty Silkroad tại khu công nghiệp Đại An. Tối cùng chồng ăn cơm tại nhà em họ ở quán trên đường Thanh niên.

Ngày 10/2, anh rể là ông N.Đ.T được chứng nhận là F2, cách ly tại nhà. Tối sang nhà họ hàng tại 36 Tiền Phong rồi về nhà.

Ngày 11/2, chiều cùng chồng đi tảo mộ tại nghĩa trang Cầu Cương. Khi về 2 vợ chồng qua chợ trên đường Thanh niên mua hoa rồi về nhà.

Ngày 12/2, sáng đi sang nhà họ hàng tại 30-36 Tiền Phong chúc Tết, qua nhà cô chồng tại khu Tân Kim. Chiều cùng với chị chồng và các cháu chúc tết họ hàng bên ngoại trong xóm Hàn Giang.

Ngày 13/2, làm cơm hoá vàng tại nhà sau đó cùng cả gia đình đi lễ tại chùa Tre ở khu Tứ Thông.

Chiều 15/2, ăn cơm cùng gia đình anh rể và chị chồng, gia đình 1 người bạn. Sau đó, chị N.T.M.P. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ho, không sốt. Có đi mua thuốc cảm cúm tại hiệu thuốc ở đầu đường Lý Thường Kiệt.

Ngày 17/2, chiều đến cơ quan lấy mẫu xét nghiệm rồi quay về phòng làm việc in hồ sơ mang về nhà.

Chiều tối 18/2, Trung tâm y tế thành phố điều xe 115 chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Hải Dương theo dõi điều trị.

 Hải Dương: Thêm 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, 1 trong số đó là F1 của ca bệnh có lịch trình di chuyển dày đặc - Ảnh 2

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