Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh, phương tiện giao thông có được đi qua?

Từ 0h ngày 16/2, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội và hạn chế xe cộ qua lại, phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ thị từ 0h ngày 16/2 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh.

Tối 15/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương có thông báo hạn chế xe cộ và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện cách ly xã hội.

Từ 0h ngày 16/2 cho đến khi có thông báo mới, Hải Dương sẽ hạn chế xe cộ đi trên các tuyến quốc lộ (QL) 5, 18, 38, 38B, 17B, 37 đoạn qua địa bàn tỉnh, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất theo quy định của Chỉ thị 16.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương có thông báo hạn chế xe cộ và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Tuổi trẻ

Lộ trình thay thế các tuyến quốc lộ qua Hải Dương:

Lộ trình thay thế QL5: Đi theo đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Lộ trình thay thế QL18: Đi qua đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) đến đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới QL37 đến QL1 ra QL18.

Lộ trình thay thế QL38: Đi vòng tránh theo đường tỉnh 281 (Hưng Yên) tới QL39A.

Lộ trình thay thế QL38B: Hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua QL39A và QL0; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua QL39A hướng ra QL5.

Lộ trình thay thế QL17B: Đi vòng tránh theo QL10.

Lộ trình thay thế QL37: Đi theo QL10 tới đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) ra đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới QL37 (đoạn qua địa phận Bắc Giang) hoặc đi theo QL10 - QL39A tới Phố Nối (QL5 đoạn qua Hưng Yên).

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động vận tải khách khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 205/SGTVT-P5 ngày 28-1 của Sở Giao thông vận tải.

Cụ thể là tạm dừng vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành khác.

Các xe chở công nhân, các phương tiện tại bến phà, bến khách ngang sông không được chở quá 50% tổng số ghế hoặc số chỗ và không quá 20 người trên mỗi xe, chuyến…

TP.HCM: Người đến thành phố sau Tết lưu ý thực hiện khai báo y tế Để kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, tránh lây lan trong cộng đồng, TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách… đến thành phố sau Tết.

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