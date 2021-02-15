Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh, phương tiện giao thông có được đi qua?

Tin nóng 15/02/2021 22:28

Từ 0h ngày 16/2, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội và hạn chế xe cộ qua lại, phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ thị từ 0h ngày 16/2 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh.

Tối 15/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương có thông báo hạn chế xe cộ và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện cách ly xã hội.

Từ 0h ngày 16/2 cho đến khi có thông báo mới, Hải Dương sẽ hạn chế xe cộ đi trên các tuyến quốc lộ (QL) 5, 18, 38, 38B, 17B, 37 đoạn qua địa bàn tỉnh, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất theo quy định của Chỉ thị 16.

hai duong 1
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương có thông báo hạn chế xe cộ và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Tuổi trẻ

Lộ trình thay thế các tuyến quốc lộ qua Hải Dương:

Lộ trình thay thế QL5: Đi theo đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Lộ trình thay thế QL18: Đi qua đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) đến đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới QL37 đến QL1 ra QL18.

Lộ trình thay thế QL38: Đi vòng tránh theo đường tỉnh 281 (Hưng Yên) tới QL39A.

Lộ trình thay thế QL38B: Hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua QL39A và QL0; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua QL39A hướng ra QL5. 

Lộ trình thay thế QL17B: Đi vòng tránh theo QL10. 

Lộ trình thay thế QL37: Đi theo QL10 tới đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) ra đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới QL37 (đoạn qua địa phận Bắc Giang) hoặc đi theo QL10 - QL39A tới Phố Nối (QL5 đoạn qua Hưng Yên).

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động vận tải khách khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 205/SGTVT-P5 ngày 28-1 của Sở Giao thông vận tải.

Cụ thể là tạm dừng vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành khác.

Các xe chở công nhân, các phương tiện tại bến phà, bến khách ngang sông không được chở quá 50% tổng số ghế hoặc số chỗ và không quá 20 người trên mỗi xe, chuyến…

Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh, phương tiện giao thông có được đi qua? - Ảnh 2

TP.HCM: Người đến thành phố sau Tết lưu ý thực hiện khai báo y tế

TP.HCM: Người đến thành phố sau Tết lưu ý thực hiện khai báo y tế

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, tránh lây lan trong cộng đồng, TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách… đến thành phố sau Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Hải Dương chống dịch Covid-19 Hải Dương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào