Hải Dương: 5 F1 của thợ xây dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây ở Kim Thành

Tin nóng 21/02/2021 08:56

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương cho biết, sáng 21/2, có 5 ca dương tính Covid-19 mới đều ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Các trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân L.V.C.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương cho biết, sáng 21/2, Hải Dương ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trong số này, có 5 ca dương tính đều ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành và đều là F1 của bệnh nhân L.V.C. (người làm nghề thợ xây, ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành).

Riêng 2 ca dương tính còn lại ở huyện Cẩm Giàng và huyện Nam Sách (Hải Dương), đều ở trong khu phong tỏa.

Hải Dương: 5 F1 của thợ xây dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây ở Kim Thành - Ảnh 1
Một cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương - Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương

Trước tình hình dịch đang phức tạp, UBND huyện Kim Thành đã quyết định phong tỏa chặt xã Kim Liên. Bên cạnh đó, Công an huyện Kim Thành cũng ra thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm mà bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã từng tới, gồm: 

-Nhà ông Hứa Văn Hữu ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 17/2;

-Nhà anh Lương Văn Cảnh, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 8/2;

-Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, khoảng thời gian 9 giờ đến 10 giờ ngày 10/2;

-Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 11/2;

-Cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 11/2;

-Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, trong khoảng thời gian 19 giờ đến 20 giờ ngày 12/2;

-Trạm Y tế xã Kim Liên, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 ngày 18/2;

-Cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 18/2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Thành cho biết, đến chiều 20/2 vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh.

Tại TP.Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Dương cũng đang truy vết y tế với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Đó là chị N.B.K. (tên thường gọi N.T.T. 35 tuổi, quê ở Châu Thành, Hậu Giang), ở khu dân cư Tiến Đạt, P.Ái Quốc.

Chị K. là nhân viên spa ở khu đô thị Việt Mỹ, TT. Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, do chị T.T.D. là bệnh nhân nhiễm Covid-19 làm chủ. 

 Hải Dương: 5 F1 của thợ xây dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây ở Kim Thành - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Hải Dương Covid-19 Việt Nam dương tính với Covid-19

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