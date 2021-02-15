Hà Nội: Thêm ca nhiễm COVID-19 thứ 35 là người Nhật Bản

Tin nóng 15/02/2021 15:09

Chiều nay, lực lượng chức năng Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới, là người Nhật Bản, đã từng ở chung khách sạn với người đàn ông mắc COVID-19 tử vong trước đó.

Theo đó bệnh nhân mắc COVID-19 là nam có quốc tịnh Nhật Bản, năm nay 43 tuổi là nhân viên công ty Mitsui tại 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm có địa chỉ tại P1507 khách sạn Somerset - số 2, Quảng An, Tây Hồ. Bệnh nhân được xác định là tiếp xúc gần với BN 2229 và BN 2234 (họp cùng ngày 02/02/2021), được TTYT Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/02, kết quả dương tính 15/02.

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Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh minh họa: Báo Kinh tế & Đô Thị 

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể, bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1996 (25 tuổi). Mã số BN Quốc gia: 2234. Địa chỉ: Số nhà 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Nghề nghiệp: Nhân viên Kinh doanh. Nơi làm việc: Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội – Tầng 9 tòa nhà Sun red river 23 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

Bệnh nhân được xác định là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 người Nhật (BN2229) tại Văn phòng 23 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm. 

Bệnh nhân được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp – Hoàng Mai ngày 14/2. 

Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2 ngày 15/2/2021 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện). 

Qua điều tra, lịch trình sơ bộ: 

Ngày 2/2/2021, bà N.T.H. có họp cùng phòng với F0 (BN2229) tại phòng họp của công ty địa chỉ Tầng 9 tòa nhà Sun red river 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm vào khoảng thời gian 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút cùng ngày ( lúc đó bà N.T.H. có đeo khẩu trang) có họp cùng 2 người Nhật nữa và 2 người này đã về Nhật từ đêm 2/2/2021. 

Ngày 3/2/2021 bà N.T.H. đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút và về thẳng nhà. Tại cơ quan có tiếp xúc gần với 4 người đồng nghiệp: (3 người Việt và 1 người Nhật) 

Ngày 4/2, bệnh nhân đi làm từ 8 giờ đến 17h giờ15 phút rồi về thẳng nhà. 

Ngày 5/2, bệnh nhân đi ăn tối với 2 bạn ở Cơm Viên 11A Đình Ngang và sau đó đi uống cafe từ 19 giờ đến 22 giờ tại Aroi café số 9 Tống Duy Tân cùng với 2 người bạn 1 ở quận Hai Bà Trưng và 1 ở quận Cầu Giấy. 

Ngày 6/2, bệnh nhân đi uống cà phê với bạn từ 20 giờ đến 22 giờ tại số 10 Khúc Hạo – Touri pessert cùng với 2 bạn 1 ở quận Nam Từ Liêm và 1 ở quận Đống Đa. 

Ngày 7/2 đến 9/2, bệnh nhân đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút, không tiếp xúc với ai, trưa ăn cơm cùng với đồng nghiệp tại phòng làm việc. 

Ngày 10/2 (29 tết âm lịch) ăn cơm trưa với chú ruột, bác ruột và bố mẹ tại nhà riêng: Chú ruột ở quận Hoàn Kiếm; bác tuột ở Thụy Khuê, Tây Hồ. 

Ngày 12/2 ( mồng 1 tết) ăn cơm trưa với gia đình chú ruột tại Lý Thường Kiệt quận Hoàn Kiếm tiếp xúc với 5 người. 

Từ ngày 13/2 (mồng 2 Tết) chỉ tiếp xúc với bố mẹ, không ra ngoài, không tiếp xúc với hàng xóm, bạn bè và người thân khác. 

Hiện tại sức khỏe của bà N.T.H. và gia đình bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. 

Ngay khi nhận được thông tin, (CDC) Hà Nội đã thông báo cho TTYT Ba Đình, TTYT Hoàng Mai và tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và chuyển các bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh. 

Điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người liên quan, sơ bộ xác định 18 trường hợp F1 (đã lấy mẫu bố, mẹ BN N.T.H. có kết quả âm tính). 

Thông báo danh sách các trường hợp nhân viên công ty Mitsui , 32 người cho các đơn vị, các tỉnh liên quan (Hưng Yên). 

Phun khử khuẩn toàn bộ các phòng cách ly và khu vực liên quan. 

Tiếp tục điều tra tuy vết mở rộng tại công ty nơi bệnh nhân làm việc và những nơi khác có liên quan.

Hà Nội: Thêm ca nhiễm COVID-19 thứ 35 là người Nhật Bản - Ảnh 2

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Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 hơn 15.500 người liên quan đến 'chùm bệnh' Tân Sơn Nhất

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Từ khóa:   Covid-19 Hà Nội Covid-19 Việt Nam dương tính với Covid-19

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