Hà Nội: Người dân trở lại thành phố sau Tết không khai báo y tế sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo Sở Y tế Hà Nội, những người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đều phải khai báo y tế.

Trong cuộc họp mới đây, Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu: "Khi người dân ở các địa phương trở lại Hà Nội, ai cũng phải khai báo y tế để nắm chắc lịch trình, sức khỏe".

Theo đó, người dân có thể áp dụng hình thức khai báo qua mạng hoặc khai báo tại trạm y tế phường đều được.

Tuy nhiên, đối với những người đi từ vùng dịch Hải Dương phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú, khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà. Còn đối với người dân từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thì chủ động khai báo và phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế bắt buộc.

Trước đó, ngày 5/2, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người dân có thể áp dụng hình thức khai báo qua mạng hoặc khai báo tại trạm y tế phường đều được - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Bên cạnh đó, người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19 cũng bị phạt tối đa 20 triệu đồng.

Biến thể COVID-19 chủng mới B.1.1.7 kháng vắc xin, có khả năng gây tử vong cao hơn Vào 15/2, các chuyên gia cho biết biến thể COVID-19 chủng mới B.1.1.7 được phát hiện đầu tiên ở Anh, có khả năng gây tử vong cao hơn 30 - 70% so với chủng gốc.

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